Rīgas veselības centrs: имеется свободная запись по квотам

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Муниципальное медучреждение Rīgas veselības centrs сообщает: в этом году еще есть свободные, оплачиваемые государством, места в очереди к специалистам или на обследования.

При наличии направления от семейного врача можно попасть на оплачиваемый государством визит к глазному врачу, ЛОРу, неврологу и другим.

Кроме того, можно пройти ряд обследований, как детям, так и взрослым (электрокардиография и рентген в том числе).

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Больше информации о специалистах, обследованиях и времени работы филиалов можно найти на rigasveseliba.lv или по телефонам – 20028801, 8801.

Муниципальное медучреждение SIA Rīgas veselības centrs создано два года назад в результате объединения амбулаторных учреждений Кенгарагса и Пардаугавы. Чтобы пациентам было удобнее и проще записаться на прием или диагностику, создан центр приема звонков, сотрудники которого запишут в нужный филиал.

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