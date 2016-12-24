День, который мы проводим с любимыми: «Один дома», оливье и цветы без повода

Несмотря на совсем не зимнюю погоду, Латвия, как и многие другие страны мира, отмечает Рождество. Именно сегодня семьи собираются за одним столом, чтобы побыть со своими близкими, поговорить, вспомнить уходящий год и ощутить рождественские счастье и любовь.

Почувствовать дух Рождества может не каждый, и на то есть много причин - начиная от вероисповедания и заканчивая личной неприязнью к добрым и светлым праздникам. Однако все больше и больше людей впускает любовь и тепло в свои сердца, даже не вспоминая о Боге и религии.

Многие говорят, что хорошо живут и без этого праздника, но...

...лента «Фейсбука» пестрит поздравлениями, праздничными украшениями, елками и аппетитными блюдами. По телевизору - только и речи, что о Рождестве. Но все твои друзья - в кругу собственных семей, общаются, смеются, радуются. А ты вроде бы никогда не праздновал Рождество, но впервые в этот день остался один. Совсем один. Ты сидишь и практически физически ощущаешь одиночество, давящее со всех сторон. На столе - покупной салат Оливье, в бокале - глинтвейн, а в душе - пустота. Ты чувствуешь, что твое время как песок ускользает сквозь пальцы, чувствуешь, что все, что окружает тебя, не несет радости. Тебе хочется лишь одного - быть в кругу тех или рядом с той, кого действительно любишь. Но сегодня ты один. И даже елочные гирлянды сверкают как-то грустно, и кусок не лезет в горло...

...лента «Фейсбука» радостно пестрит поздравлениями, праздничными украшениями, елками и аппетитными блюдами. По телевизору Кевин гоняет квартирных воров, и ты с удовольствием в пятисотый раз пересматриваешь фильм. В душе разгорается искорка радости, ты, сам того не замечая, засыпаешь комплимпентами любимую девушку, а в магазине зачем-то покупаешь цветы, причем не только для нее, но и для мамы. А ведь когда ты последний раз дарил цветы без повода?

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Вы всей семьей сидите за столом и разговариваете. На этот раз нет ни слова о введении новых налогов, смертях и терактах. Вы вспоминаете, как в детстве ваша сестра испугалась Деда Мороза, как папа, споткнувшись о провод, уронил украшенную елку. Все смеются, у всех блестят глаза. И появляется непреодолимое желание обняться, обняться всем вместе.

Ты уверен, что никогда не праздновал Рождество, но если вспомнить, где ты был ровно год, два года, пять лет назад, ответ однозначен - дома с семьей.

Многие считают, что в их жизни маловато счастья. Может быть, однако за счастьем не нужно бежать, его не нужно искать, ведь оно рядом. Счастье - это люди, без которых не можешь жить, люди, которых любишь. А без любви не может быть ни счастья, ни Рождества.

С праздником вас! Будьте счастливы! Любите и будьте любимыми! С Рождеством!