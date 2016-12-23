В Рождество будут изменения в движении общественного транспорта

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В рождественские выходные будут изменения в движении общественного транспорта, в работе муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов «Ригас сатиксме», сообщил представитель муниципального транспортного предприятия Виктор Закис.

Трамваи, троллейбусы и автобусы 24, 25 и 26 декабря будут ходить по графику выходного дня. 26 декабря в транспорте не будут годны месячные билеты на рабочие дни

24, 25 и 26 декабря будут закрыты центры обслуживания клиентов «Ригас сатиксме». Муниципальными автостоянками, которые обслуживает предприятия, в эти дни можно пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Валдемара, 5а.

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По графику воскресенья все три дня будут ходить минибусы. Ночные автобусы будут обеспечены в ночь на 25 декабря.

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