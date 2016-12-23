Цены рождественских продуктов сохранились на уровне прошлого года

Цены традиционных рождественских продуктов в латвийских магазинах сохранились на уровне прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА представители крупнейших торговых сетей.

Как рассказала представитель по связям с общественностью розничной сети «Maxima Latvija» Зане Удрасе, стоимость традиционного праздничного угощения - гороха, мандаринов, пипаркукас и теста для них - в магазинах «Maxima Latvija» такая же, как на прошлое Рождество.

Наибольшей активности покупателей в магазинах этой сети ожидают сегодня и завтра в первой половине дня.

Коммерческий директор розничной сети «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне отметила, что цены рождественских продуктов в магазинах сети также сохранились примерно на уровне предыдущего года. «Незначительные колебания цен наблюдаются только в определенных группах продуктов, например, в связи с ростом цен на молочные продукты немного увеличилась цена теста для пипаркукас, для изготовления которого использовано сливочное масло», - сказала она. В то же время из-за увеличения ассортимента в этом году снизились цены на серый горох.

Наплыва покупателей в магазинах «Elvi» также ожидают сегодня и завтра в первой половине дня. По прогнозу коммерческого директора сети, спрос на рождественские продукты в этом году останется примерно на уровне прошлого года, но объем потребления будет меньше, потому что в прошлом году на Рождество у латвийцев было четыре выходных дня.

Представитель по общественным отношениям сети «Rimi Latvia» Инга Бите рассказала агентству ЛЕТА, что покупатели в магазинах «Rimi» покупают товары для рождественского стола уже за несколько дней до праздников, своевременно думая о приобретении подарков и товаров с длительным сроком годности, например, замороженного теста, сливочного масла и яиц.