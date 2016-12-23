Цены рождественских продуктов сохранились на уровне прошлого года

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Цены традиционных рождественских продуктов в латвийских магазинах сохранились на уровне прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА представители крупнейших торговых сетей.

Как рассказала представитель по связям с общественностью розничной сети «Maxima Latvija» Зане Удрасе, стоимость традиционного праздничного угощения - гороха, мандаринов, пипаркукас и теста для них - в магазинах «Maxima Latvija» такая же, как на прошлое Рождество.

Наибольшей активности покупателей в магазинах этой сети ожидают сегодня и завтра в первой половине дня.

Коммерческий директор розничной сети «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне отметила, что цены рождественских продуктов в магазинах сети также сохранились примерно на уровне предыдущего года. «Незначительные колебания цен наблюдаются только в определенных группах продуктов, например, в связи с ростом цен на молочные продукты немного увеличилась цена теста для пипаркукас, для изготовления которого использовано сливочное масло», - сказала она. В то же время из-за увеличения ассортимента в этом году снизились цены на серый горох.

Наплыва покупателей в магазинах «Elvi» также ожидают сегодня и завтра в первой половине дня. По прогнозу коммерческого директора сети, спрос на рождественские продукты в этом году останется примерно на уровне прошлого года, но объем потребления будет меньше, потому что в прошлом году на Рождество у латвийцев было четыре выходных дня.

Представитель по общественным отношениям сети «Rimi Latvia» Инга Бите рассказала агентству ЛЕТА, что покупатели в магазинах «Rimi» покупают товары для рождественского стола уже за несколько дней до праздников, своевременно думая о приобретении подарков и товаров с длительным сроком годности, например, замороженного теста, сливочного масла и яиц.

Реклама


Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55880 EUR

reklama.vesti.lv

Панайотов назвал победителя шоу «Голос» Showbiz

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже Hi-Tech

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

«Мажор» Прилучный с женой покидает Москву Showbiz

«Мажор» Прилучный с женой покидает Москву

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота Hi-Tech

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Цены

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 