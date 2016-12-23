«Выходной на православное Рождество - стало бы красивым жестом»

Предоставление выходного на православное Рождество стало бы красивым жестом, считает архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич.

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В интервью агентству ЛЕТА он отметил, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем.

«Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной», - сказал архиепископ.

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