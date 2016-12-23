Владельцы «Карты рижанина» могут получить еще больше скидок

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

С декабря 2016 года владельцам «Карты рижанина» предлагаются новые скидки. Впредь, предъявляя «Карту рижанина» можно будет получить скидку на товары и услуги от компаний Osval un ko и Photorent.

Osval un ko занимается изготовлением жалюзи, а Photorent – сдает в аренду профессиональную фототехнику. Для получения скидки карту «рижанина» нужно зарегистрировать или предоставить ее сотруднику, согласно условиям поставщика. Больше информации о скидках, доступных с «Картой рижанина» можно найти на www.ridziniekakarte.lv.

До сих пор владельцы «Карты рижанина» имели возможность использовать скидки в Рижской 1-й городской больнице, Рижской 2-больнице, Рижском зоопарке, Рижском роддоме, аптеках Mēness, Veselības centru apvienībā и в санатории «Янтарный берег».

Также с 1 июля владельцы карты могут со скидкой приобрести часовой билет на проезд в общественном транспорте Риги и заплатить за парковку в зонах B, C и D с 20%-ной скидкой.

Чтобы получить «Карту рижанина» лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность. Подать заявку можно электронно на www.rigassatiksme.lv в разделе «Билеты», затем необходимо выбрать «Виды э-талонов» и тогда уже «Карта рижанина». Кроме того, ее можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 55880 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR

reklama.vesti.lv

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже Hi-Tech

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

За что стреляли в Диму Билана? Showbiz

За что стреляли в Диму Билана?

Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье Wo&Men

Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье

«Мажор» Прилучный с женой покидает Москву Showbiz

«Мажор» Прилучный с женой покидает Москву

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 