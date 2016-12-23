Владельцы «Карты рижанина» могут получить еще больше скидок

С декабря 2016 года владельцам «Карты рижанина» предлагаются новые скидки. Впредь, предъявляя «Карту рижанина» можно будет получить скидку на товары и услуги от компаний Osval un ko и Photorent.

Osval un ko занимается изготовлением жалюзи, а Photorent – сдает в аренду профессиональную фототехнику. Для получения скидки карту «рижанина» нужно зарегистрировать или предоставить ее сотруднику, согласно условиям поставщика. Больше информации о скидках, доступных с «Картой рижанина» можно найти на www.ridziniekakarte.lv.

До сих пор владельцы «Карты рижанина» имели возможность использовать скидки в Рижской 1-й городской больнице, Рижской 2-больнице, Рижском зоопарке, Рижском роддоме, аптеках Mēness, Veselības centru apvienībā и в санатории «Янтарный берег».

Также с 1 июля владельцы карты могут со скидкой приобрести часовой билет на проезд в общественном транспорте Риги и заплатить за парковку в зонах B, C и D с 20%-ной скидкой.

Чтобы получить «Карту рижанина» лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность. Подать заявку можно электронно на www.rigassatiksme.lv в разделе «Билеты», затем необходимо выбрать «Виды э-талонов» и тогда уже «Карта рижанина». Кроме того, ее можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.