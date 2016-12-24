Не спешите нас хоронить: читатели не отказываются от печатных изданий

Сегодня, 23 декабря, завершается подписная кампания-2017. Для издателей она принесла хорошие вести: общее количество выписанных изданий не увеличилось, но и не сократилось. И всё же для некоторых газет, в том числе русских, этот год оказался последним, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Главный почтальон страны – Latvijas pasts – еще обобщает данные подписной кампании-2017, но основные тенденции уже известны: количество абонентов осталось примерно на уровне прошлого года. В то же самое время возросло число тех, кто может позволить себе выписать газету или журнал на более долгий срок.

Если год назад подписывались на три-шесть месяцев, то сейчас - на девять, а то и на все двенадцать. Результаты подписки-2017 радуют и главного редактора единственной ежедневной газеты Латвии на русском языке Андрея Шведова:

«За неимением большой конкуренции мы охватываем большую аудиторию. Это не мы такие хорошие, это жизнь такая. Баланс соблюдается, и с экономической точки зрения перспективы вполне себе стабильные, радужные».

Если «Вестям-сегодня» на руку была «консолидация» ежедневных русских газет, то издатели еженедельников отмечают верность постоянного читателя и привычку старшего поколения доставать по утрам газету из почтового ящика.

Кстати, в Топ-5 самых читаемых газет Латвии, по данным декабрьского опроса ТNS, вошли сразу четыре еженедельника на русском языке

: МК-Латвия, «Телевизор», «Телепрограмма» и толстые «Вести». Говорит директор издательства «Zīmе» Александр Симонов:

«Конечно, читатель продолжает читать. Он становится старше, но остается верен своим привычкам. Людей помоложе больше интересуют специализированные издания (например, кулинария людям нравится или рукоделие). Люди среднего возраста охотно читают специализированные такие вещи. А люди постарше любят наши еженедельники — «Субботу», «Вести», «Семь секретов». То, что они всю жизнь выписывали и покупали».

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Позитивно настроена и главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст:

«Подписная кампания у нас идет вполне успешно. Я не исключаю, что ее результаты будут несколько ниже, чем в прошлом году, но, я думаю, это связано с естественными причинами: читатели стареют, кто-то уезжает, население вообще уменьшается в Латвии.

Но цифры пока внушают оптимизм. Время, конечно, сложное, но тот, кто нашел свою нишу, свою модель СМИ, тот вполне способен жить дальше.

Журналы — это как раз та ниша и тот жанр, который людям нравится».

Но чем дальше от Риги, тем меньше оптимизма. Для выходящей в провинции небольшой газеты потеря даже одного подписчика – беда. А если привычку читать меняют десятки и сотни, то это уже – банкротство.

Вот и екабпилсская «Брива Даугава» на русском языке в последний раз в печатном виде выйдет 30-того декабря этого года. Рассказывает глава правления издательства Сармите Рутка:

«Мы боролись до последнего. Все последние годы эта газета дотировалась. [...] И вот, мы оказались у критической черты, когда дотировать его стало невозможно».

Без государственной поддержки сельским издателям в будущем не обойтись, особенно тем, которые в небольших городах издают газеты и журналы на русском языке, - продолжает собеседница «Домской площади»:

«Мы начали бить тревогу еще во время предыдущего состава Сейма, но в комиссиях парламента и в фонде интеграции нам отвечали — государство не вмешивается в частный бизнес, выкручивайтесь сами, как можете. После украинских событий Министерство культуры смягчило тон — мол, мы сейчас работаем над новой медиаполитикой, ждите. А за это время обострилась другая проблема: информационные издания местных самоуправлений. Они практически во всех волостях и их разносят по почтовым ящикам бесплатно.

Вот люди и решают — зачем платить за качественную газету, если можно получить за так то, где заодно что-то могут рассказать и о моих соседях?».

Информационного вакуума не будет - бумажную версию русской «Брива Даугава» в начале следующего года планируют заменить переводным дайджестом латышского издания в интернете.

В соседней Эстонии в печатном виде остались лишь два русских еженедельника «МК-Эстония» и «Деловые ведомости». Все остальные ушли в глобальную сеть. Ежедневная газета «Постимеес» закрылась в сентябре, а последний выпуск еженедельника «День за днём» напечатали в начале октября.

Издатели подсчитали, что у онлайн-ресурсов в два раза больше читателей, чем у печатных изданий. Да и рекламу там заказывают активнее. Кстати, среди балтийцев жители Латвии остаются самой читающей нацией – 78% процентов признались социологам, что ежемесячно берут в руки хотя бы одну газету или журнал.