Едем в лес за новогодней елкой: как нам не попасть на штрафы?

Cобственноручно срубить для себя новогоднюю елочку - такое право есть у каждого жителя Латвии. Далеко не все европейцы могут позволить себе такую роскошь, не все же располагают такими лесными богатствами, как наша маленькая «зеленая» страна. Богаче нас лесами только Финляндия, Швеция и Словения.

Читаешь из года в год про личное право на елку - и только завидуешь тем, кто в самом деле сам отправляется за праздничным деревцем в лес. Когда-то отец елку из охотничьих угодий привозил.

До сих пор под новый год елки мы банально покупали на базаре, в последний момент. А тут, наконец, собрались в лес и... оказалось, что все не так просто, как нам, мечтателям, кажется.

Вот все давно знают, что есть «Латвияс властс межи» и принадлежащие государству леса, где елки рубить можно, хоть и со многими ограничениями. Не все и не везде, а только на просеках линий электропередач, на краю мелиорационных канав, под большими деревьями. А есть «Ригас межи» - и в рижских муниципальных лесах рубить ничего категорически нельзя. Объясняют нам это тем, что в лесах под Ригой удельный вес елей невелик, что их всего-то среди прочих деревьев порядка десяти процентов, и если каждый рижанин по елочке срубит - ничего и не останется.

В общем, надо быть бдительными, выбирая место. И в частных лесах ведь тоже - нельзя, если только вы заранее не договорились с хозяином. И уж совершенно категорически нельзя рубить ели в природных парках и прочих заповедных местах, которых в наших лесах видимо-невидимо. А где можно? Тут-то и начинаются проблемы.

Письменные источники - из года в год они ссылаются на конкретных людей из лесной отрасли - дают очень схожий совет.

Советуют отъехать от Риги как минимум на 50 км, а лучше - на все 60 км. Но знаете ли вы, что из пяти лесничеств, входящих в состав «Ригас межи», одно - а именно «Катринас межниециба» находится... аж за Лимбажи!

Карты же, на которой были бы четко обозначены границы рижских и государственных лесов, даже при помощи вездесущего «Гугла» обнаружить не удалось.

Так что сопоставлением карт, имеющихся на «лесных сайтах» искателям декабрьских приключений придется заняться самостоятельно.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт и карта "Латвия власти межи"

Стоит ли игра свеч? Решайте сами. С точки зрения бухгалтерских подсчетов - нет. Проделать сотню километров (за елочкой - и обратно) обойдется никак не дешевле, чем лесную красавицу в Риге покупать.

Это в интернете у тех, кто продает ели, выращенные на плантациях деревце в 1,5 - 1,8 метра стоит 25 евро, а для всяких породистых елей, вроде «нормандских» и того дороже. Те, что привозят из частных лесов, они почти вполовину дешевле. Другое дело, если поездка за елкой для вас - рождественское или новогоднее приключение.

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Где искать правильные леса? За Ропажи, за Вангажи, за Тукумсом, за Огре, за Царникавой... Убедитесь на месте, что нет на въезде в лес знака бело-зеленого с дубовым листочком, которым отмечены природные парки, заказники и заповедники. Хорошо - если есть фирменная эмблема «Латвияс властс межи». Учтите, что в молодых посадках - в том числе смешанных - деревца рубить нигде нельзя. И что ваша личная елка не может быть выше трех метров, а в диаметре у корня ствол должен быть не толще 12 см.

Из лесу можно унести лишь одно дерево - лично для себя. Срубить (или спилить) его следует под самый корешок. Помните: штрафные санкции к нарушителям могут быть очень серьезными.

Денежным штрафом в 100 евро и более, может случиться, и не отделаетесь. Можно даже под уголовную ответственность угодить, и получить затем по суду наказание в пару лет лишения свободы. Это достаточно реально для браконьеров: в декабре в рижских муниципальных лесах дежурят инспекторы и лесники. А часть елочных плантаций уже оборудованы камерами видеонаблюдения.

Кстати, предприниматели, специализирующиеся на выращивании елей жалуются: мол, с тех пор, как разрешили людям личный елочный промысел, продажи латвийских елей под праздники у них стали идти заметно хуже.

Статистика несколько иного мнения. Правда, ЦСУ акцентирует внимание на экспорте выращенных в Латвии елок, объемы которого в лучшие годы приближались к 250 тысяч евро.

Латвия давно и успешно экспортирует не только древесину и продукцию деревообработки, но и … новогодние ели. Причем счет идет на многие десятки тысяч деревьев. Еще год-два назад

больше всего их возили в Россию, в более скромных количествах - в Эстонию, и совсем понемногу - в Норвегию, Хорватию и Литву.

Но санкции главного рынка наших сельчан, похоже, лишили.

А самые главные рижские елки в этом году выбирали в Тирольском лесничестве.

Около 40 лет нужно ели, чтобы вырасти в такую красавицу-великаншу, как стоят нынче на Домской и Ратушной площадях, возле кукольного театра и детской больницы в Задвинье, а также на Набережной 11 Ноября.

Прикиньте: когда эти елочки родились, мы же еще жили в другой стране - во времена, когда в нынешнем президентском дворце был еще Дворец пионеров, устраивавший у себя самые шикарные детские «елки»...

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Ну, а сколько лет елочкам, что сейчас украшают наши дома и квартиры? Им, как правило, лет по пять-семь-восемь. Так что если вы все же решили отправиться за новогодней елкой всей семьей - вместе с детьми - у «елочного» похода может быть еще и логичное и очень интересное продолжение. Например, зимняя поездка в Вийциемс, где по сей день семена для посадки саженцев хвойных пород сушат ... на оборудовании 19 века, мало где в мире сохранившемся и работающем.