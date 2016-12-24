Пожарные призывают помнить о безопасности во время праздников

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время рождественских праздников.

Чтобы праздник прошел без трагических последствий, пожарные рекомендуют ни на минуту не оставлять зажженные свечи без присмотра. В 2015 году сотрудники ГПСС ликвидировали 31 пожар, причиной которых стали оставленные без присмотра зажженные свечи. В этом году спасатели уже отправлялись по 15 вызовам, причиной которых стало возгорание венков и ёлок от свечей.

ГПСС рекомендует не топить печки, бани и камины, если испорчено отопительное оборудование или не функционирует дымоход, и не использовать для розжига быстро воспламеняющиеся жидкости.

Кроме того, следует помнить о безопасности электрических новогодних украшений, убедиться в их исправности и внимательно прочитать инструкцию.

Пожарные также рекомендуют обсудить вопросы безопасности с детьми.

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