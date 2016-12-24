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Наш коллега, журналист Денис Пашковский, в ближайшее время начнет принимать дорогостоящее лекарство Keytruda. Об этом сообщается на странице программы «Зеленая лампа» в Facebook.

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«Информация для всех, кто переживает о том, как идут дела у Дениса Пашковского. После обращения за помощью жители Латвии собрали для Дениса большую сумму, необходимую для оплаты очень дорогого и жизненно важного лекарства Keytruda. Подключилось огромное количество людей и латвийских СМИ. Откликнулись и соседи - помощь журналисту приходила из Эстонии, Литвы, России, Белоруссии, Франции, США и др. стран.

За это время, с момента начала сбора, Денису были сделаны еще две операции.

Поэтому лекарство он начнет принимать только сейчас. Денис держится очень мужественно, шутит и улыбается. Мы верим, что все будет хорошо. И он справится. Огромное количество людей посылает ему искренние пожелания выздороветь. Мы вам будем сообщать, как идут дела у Дениса. Еще раз всем спасибо за помощь», - говорится в сообщении.

Facebook

Лекарство Keytruda используется специалистами-онкологами для лечения больных, безрезультатно прошедших курсы терапии меланомы всеми существующими на сегодняшний день препаратами. Медики считают, что с появлением этого препарата все случаи рака перейдут из разряда смертельно опасных в разряд хронических заболеваний.

Но стоимость годового лечебного курса огромная – более 109 000 евро. Самому Денису нужно оплатить 95 051, 62 евро за 12-месячный курс. Государство компенсирует еще 14 228, 72 евро. Каждый месяц необходимо 7920,97 евро.

Напомним, Денис – наш коллега, он работал в редакции Русского TVNET, ранее - журналистом на радио Baltkom, потом на телеканале ТВ5 в программе «Наша тема». Мы не догадывались, что у Дениса был констатирован рак кожи – меланома.

Денис, верим в тебя!!!

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