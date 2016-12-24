Информационная кампания о бюджете 2017 года в СМИ обошлась почти в 100 тыс. евро

Информационная кампания Министерства финансов о бюджете 2017 года в СМИ и на наружных рекламных стендах обошлась почти в 100 тыс. евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

В конкурсе Минфина на размещение информационных материалов или инфографики о бюджете 2017 года на новостных порталах победили АО «Delfi», ООО «Tv Net» и ООО «Media Profile». В рамках этой закупки Минфин заключил с компаниями договоров на сумму 12 500 евро.

В конкурсе на размещение упомянутых материалов в газетах и журналах победили ООО «Izdevnieciba Dienas Mediji», AO «Lauku Avize», OOO «Izdevniecibas nams «Print Media«», AO «Cits medijs», OOO «Izdevnieciba «Rigas Vilni«», OOO «Mediju nams», OOO «Izdevnieciba «Dienas bizness«» и OOO «Zurnals Santa». В рамках этой закупки Минфин заключил с компаниями договоров на сумму 38 427 евро.

В свою очередь в конкурсе на размещение инфографики на наружных рекламных стендах в городе и на остановках общественного транспорта победило ООО «JCDecaux Latvija», которое оказывает услугу за 41 900 евро.

Как сообщалось, в конце ноября Сейм после 20-часового обсуждения принял бюджет 2017 года, планируемые доходы которого превышают 8 млрд евро, расходы составляют примерно 8,4 млрд евро, то есть, в бюджете запланирован дефицит.