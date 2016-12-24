Объем автобусных пассажирских перевозок в Латвии, скорее всего, сократится

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Объем автобусных пассажирских перевозок в Латвии, скорее всего, сократится, сказал агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

«В Латвии всего 40 пассажирских перевозчиков. В свою очередь жителей менее двух миллионов, из которых часть ездит на собственном транспорте, а часть вообще особо никуда не ездит. Поэтому со всей уверенностью можно утверждать, что число перевозчиков сократится», - говорит Годиньш.

Эта тенденция наблюдается уже сейчас, добавил он.

Автотранспортная дирекция занимается реализацией единой государственной политики в сфере пассажирских и транспортных перевозок.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком Wo&Men

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

В Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch Hi-Tech

В Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch

Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье Wo&Men

Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье

Хакер заявил о взломе сайта ФБР Hi-Tech

Хакер заявил о взломе сайта ФБР

Транспорт

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 