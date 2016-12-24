Объем автобусных пассажирских перевозок в Латвии, скорее всего, сократится, сказал агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

«В Латвии всего 40 пассажирских перевозчиков. В свою очередь жителей менее двух миллионов, из которых часть ездит на собственном транспорте, а часть вообще особо никуда не ездит. Поэтому со всей уверенностью можно утверждать, что число перевозчиков сократится», - говорит Годиньш.

Эта тенденция наблюдается уже сейчас, добавил он.

Автотранспортная дирекция занимается реализацией единой государственной политики в сфере пассажирских и транспортных перевозок.