Противники объединения школ оспорили решение суда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Противники объединения школ оспорили решение Административного районного суда, которым отклоняется требование отменить постановление Мадонской думы о реорганизации 1-й и 2-й городских школ путем их объединения.

Этот иск районный суд принял и направил на рассмотрение в Административный окружной суд, пояснил агентству ЛЕТА присяжный адвокат Янис Авотиньш.

Как сообщалось, родители учащихся 1-й и 2-й городских средних школ и общество поддержки 2-й Мадонской средней школы в сентябре подали в Административный районный суд иск, в котором

просили отменить решение Мадонской краевой думы от 31 марта о реорганизации обеих школ путем их объединения.

27 октября суд возбудил по иску дело, которое будет рассматриваться 25 ноября.

«Это первое дело о реорганизации, объединении и закрытии школ, которое возбуждено в суде», - подчеркнул Авотиньш, добавив, что ранее суд отказывался рассматривать столь важный вопрос, ссылаясь на то, что решения самоуправлений о закрытии, объединении или реорганизации учебных заведений являются вопросом внутреннего управления и не подлежат рассмотрению в административном суде.

Принимая решение об объединении школ, городская дума сослалась на демографическую ситуацию в городе и крае, а также необходимость привести в порядок и в будущем рационально использовать здания школ, в том числе совершенствуя их материально-техническую базу.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов Showbiz

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов

Скандал-нонсенс: порнозвезду изнасиловали во время съемок Wo&Men

Скандал-нонсенс: порнозвезду изнасиловали во время съемок

Бузова упала в обморок на сцене Showbiz

Бузова упала в обморок на сцене

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком Wo&Men

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Образование

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 