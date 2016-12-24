Объемы потребления алкоголя на местном рынке в этом году по сравнению с прошлым годом немного снизились, сказал агентству ЛЕТА член правления компании «Liviko» (импорт и оптовая торговля алкогольными напитками) и представитель Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Геннадий Клепиков.

«Потребление алкоголя на местном рынке немного снизилось почти во всех категориях. Главной причиной является сокращение численности населения в стране и особенно в регионах. Кроме того, допускаю, что жители в целом стали меньше потреблять алкоголя», - сказал Клепиков.

Также на объемах потребления негативно сказалось изменение структуры туристов. «Число туристов, возможно, и не уменьшилось, но изменилась структура приезжающих в страну. Основные покупатели алкоголя - туристы из Украины, Казахстана и России - из-за экономических проблем и валютного курса уже не могут позволить себе расходов, как прежде», - говорит он.

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Впрочем, в целом объемы продаж алкоголя немного выросли по сравнению с прошлым годом, благодаря экспорту и эстонским потребителям, которые из-за повышения акциза больше алкоголя стали покупать в Латвии, отметил Клепиков.