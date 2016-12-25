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В начале января в Латвию, возможно, вернется холодная погода, прогнозирует «Global Forecast System».

После Рождества ненадолго станет прохладнее и выпадет снег, однако в конце года и 1 января снова прогнозируется теплая погода.

Соответственно нынешним прогнозам, со 2 января начнут поступать холодные воздушные массы, по всей стране пройдет снег.

Ожидается, что в новогоднюю ночь в Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит +1..+6 градусов.

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