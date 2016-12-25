53% жителей против похоронных услуг на территории больниц

53% жителей против предоставления похоронных услуг на территории больниц, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Министерством экономики.

Предоставление похоронных услуг на территории больниц поддерживает 44% респондентов.

58% участников опроса или члены их семьи использовали похоронные услуги на территории больницы, в свою очередь 42% жителей к таким услугам не прибегали.

71% опрошенных сказали, что у них была возможность свободно выбрать поставщика похоронных услуг, и 76% эти услуги оценивают положительно, а 24% - отрицательно.

Вместе с тем 130 респондентов указали, что сталкивались с проблемами во время использования услуг похоронных бюро.

Среди них - нечеткое описание услуги, им не выдавался чек, грубое отношение со стороны поставщика услуг, сотрудничество медицинского персонала с похоронными конторами.

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Опрос проводился с 20 октября по 24 ноября этого года. В нем приняли участие 303 человека. Опрос был электронным и анонимным.

В Минэкономики отмечают, что

результаты опроса носят ознакомительный характер и будут использованы в ходе разработки соответствующей политики.

Совет по конкуренции в 2015 году опубликовал отчет, в котором говорилось, что на рынке похоронных услуг существует ряд проблем. Например, привилегированное положение похоронных контор, предоставляющих услуги на территории больниц и в моргах, аренда помещений без организации конкурсов, работа медперсонала в похоронных бюро, в результате чего предлагаются услуги конкретных похоронных компаний, злонамеренно используя эмоциональное состояние близких.

В Минэкономики считают, что такое положение вещей не соответствует принципам честной конкуренции и этическим нормам.