На Колке побит рекорд тепла для 26 декабря

В понедельник утром на Колке температура воздуха повысилась до +10,2 градуса - это новый рекорд тепла для 26 декабря в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прежний рекорд был зарегистрирован 26 декабря 2011 года в Мерсрагсе, когда температура составила +10,0 градуса.
Температура воздуха в понедельник поднялась немного выше, чем прогнозировалось ранее.Еще по этой теме
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Латвии временами ожидается дождь, местами сильный.