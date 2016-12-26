На Колке побит рекорд тепла для 26 декабря

 

Фото: AP/Scanpix

В понедельник утром на Колке температура воздуха повысилась до +10,2 градуса - это новый рекорд тепла для 26 декабря в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежний рекорд был зарегистрирован 26 декабря 2011 года в Мерсрагсе, когда температура составила +10,0 градуса.

Температура воздуха в понедельник поднялась немного выше, чем прогнозировалось ранее.

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