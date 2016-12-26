Сейм рассмотрит инициативу об отмене налога на пенсии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Инициатива об отмене подоходного налога с населения на государственные пенсии первого уровня получила 10 000 подписей и попала в Сейм. В скором времени ее рассмрипят комиссия Сейма по социальным делам и труду и комиссия по бюджету и налогам. А это значит, что у предложения появился реальный шанс быть принятым. Впрочем эксперты и министерство финансов смотрят на инициативу неоднозначно, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Арнис Верземниекс. Он еще не пенсионер, но глядя на своих родителей, решил проявить гражданскую активность и помочь пенсионерам жить лучше. На портале manabalss.lv он объявил сбор подписей за то, чтобы освободить пенсии от подоходного налога.

«[...] Уходя на пенсию, очень у многих сокращаются доходы, вплоть до 50%. И еще надо платить этот налог... В принципе, брать налог с пенсии я считаю неправильным и нелогичным», — пояснил автор инициативы.

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Необходимые 10 тысяч подписей собраны, и теперь инициатива передана в Сейм. Вот-вот за ее рассмотрение примутся парламентские комиссии. Судя по всему, дискуссии будут жаркими. Так, Министерство финансов категорически против идеи.

«Стоит отметить, что уже сегодня те пенсионеры, кто получает меньше 275 евро, освобождены от уплаты подоходного налога. Это необлагаемая налогом сумма.

И она выше в три раза для пенсий. Так же от налога особождены те, кому пенсию начислили до 1995 года. Отмена подоходного налога на все виды пенсий, на наш взгляд, неуместна. Она будет иметь фискальный эффект со знаком минус в размере 90-95 млн евро в год. Боольшую часть из которых получают муниципальные бюджеты — 70 млн евро», — указал радиостанции заместитель госсекретаря Минфина Илмар Шнюцин.

Бывший глава Союза свободных профсоюзов Петерис Кригерс считает, необлагаемая налогом сумма могла бы быть больше. 23 процента, которые вынуждены платить пенсионеры — слишком ощутимая нагрузка на них.

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«Фактически четверть своих пенсий люди отдают обратно государству в виде подоходного налога.

Я думаю, что это несправедливо. Люди работали, копили на старость, а государство теперь их обдирает», — сказал Кригерс.

А вот глава Федерации пенсионеров Андрис Силиньш инициативу не поддержал. По его словам, убрать налог полностью — не выход. Его поступления очень важны для социально незащищенных слоев населения — старики будут в выигрыше, малоимущие останутся без пособий. Федерация предлагают другой вариант решения проблемы: пусть подоходный налог платят те, у кого пенсии большие. Таким образом, фискальный эффект не будет столь значительным. Тех же, кто получает мало, следует освободить от дополнительных трат в обязательном порядке.

Инициативу об отмене подоходного налога с населения на государственные пенсии первого уровня в ближайшее время рассмотрят комиссия Сейма по социальным делам и труду и комиссия по бюджету и налогам.

Сейм рассмотрит инициативу об отмене налога на пенсииСейм рассмотрит инициативу об отмене налога на пенсии


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