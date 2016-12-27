Новогодняя ночь будет ветреной, теплой, дождливой

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

В самом конце года и 1 января в Латвию снова придут теплые воздушные массы, будет ветрено и временами дождливо, прогнозирует «Global Forecast System».

Самая низкая на этой неделе температура воздуха ожидается утром в четверг, 27 декабря, когда воздух остынет до -2..-7 градусов. Но в тот же день с северо-запада придет теплый атмосферный фронт, и в последние два дня года температура вновь повысится.

По нынешним прогнозам, в новогоднюю ночь и 1 января в Риге будет +2..+8 градусов, а начиная со 2 января похолодает и пойдет снег.


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