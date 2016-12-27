С 1 января штраф за авто с иностранными номерами составит до 400 евро

Если с 1 января 2017 года водителя машины с иностранными номерами остановит полиция и выяснится, что сам водитель является жителем Латвии и за иностранные номера не заплачен соответствующий налог, полиция сможет применить штраф к автоводителю в размере от 140 до 400 евро, подтвердили порталу Pietiek.com в Госполиции.

Именно так там трактуют недавно принятую правительством и одобренную Сеймом норму закона, согласно которой владелец машины с иностранными номерами имеет право передвигаться по территории Латвии, уплатив соответствующий налог.

Как известно, Латвийских налоговиков уже долгое время беспокоит тот факт, что официальная плата за регистрацию автомобиля в соседних странах ниже, чем в Латвии, в связи с чем многие жители Латвии регистрируют свои авто в там, особенно в Эстонии.

Однако власти придумали решение этой проблемы.

«Если за рулем задекларированной за рубежом машины находится житель Латвии, то необходимо уплатить налог»,

- поясняет Госполиция. Этот налог составляет 10 евро в день, или 1000 евро в год. Если этот налог не уплачен, то лицу, которое будет за рулем транспортного средства, придется заплатить штраф от 140 до 400 евро.

«Согласно закону, нет разницы, зарегистрирована ли машина на имя иностранца или на имя жителя Латвии», добавили в полиции.

«Я возвращаюсь с вечеринки, на которой все выпивали алкоголь, за исключением меня, поэтому я сажусь за руль зарегистрированной в Эстонии машины, которая мне не принадлежит, а принадлежит какому-то эстонцу. Мне надо будет платить штраф?», - и на этот вопрос Pietiek Госполиция ответила утвердительно.

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Напомним, как сообщал портал Mixnews, правительство в сентябре 2016 года поддержало поправки к закону, предусматривающие разрешение ездить в Латвии на зарегистрированной за границей автомашине, уплатив налог.

Как пояснили в Министерстве сообщения, в настоящее время закон предусматривает, что лицу, являющемуся гражданином, негражданином Латвии или имеющему вид на жительство, запрещено водить на дорогах Латвии зарегистрированный в иностранном государстве автомобиль, кроме исключительных случаев.

Для этого в Дирекции безопасности дорожного движения нужно получить разрешение на участие в дорожном движении. Новый законопроект изменит этот порядок, так как он предусматривает, что указанные категории лиц смогут участвовать в дорожном движении в Латвии на автомобилях классов M1 и N1, если платят налог за эксплуатацию транспортного средства в соответствии со временем использования автомобиля.

Налог за одни сутки составит 10 евро, за месяц - 250 евро, за полгода - 600 евро, за год 1000 евро.

Соответствующие поправки были поданы в пакете проектов, сопровождающих государственный бюджет. Планируется, что за счет налога в следующем году в бюджет поступит 6,4 млн евро.

А у Госполиции в связи с принятием нового закону с 1 января будет обязанность контролировать его исполнение.