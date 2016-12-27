Вике-Фрейберга огорчена: молодежи не хватает патриотизма

Вайра Вике-Фрейберга
 

Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Ieva Čīka/LETA

У нового поколения Латвии достаточно сознательности, но не хватает патриотизма, заявила в интервью «Латвияс Авизе» экс-президент Вайра Вике-Фрейберга..

«Как сказал известный английский поэт, ни один человек и ни один народ не является необитаемым островом. Принадлежность к народу дает чувство общности, близости, эмоциональной поддержки, община стоит у тебя за спиной и поддерживает.

Но, как и любая привилегия, это несет с собой и обязанности. В поколении моих родителей и в моем, у детей эмиграции, травмированных потерей родины, чувство патриотизма было высоким.

Мне было привито желание дать своему народу то, что ему не хватало, в том числе и признание в мире» - сказала экс-президент.

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По ее мнению, среди тех, кто покинул Латвию, многие продолжают чувствовать с ней сильную эмоциональную связь, но достаточно и таких, кто эту связь отвергает. «Латыши за границей активизируются. Создают хоры и танцевальные коллективы, устраивают праздники песни в Ирландии и Германии», - добавила Вике-Фрейберга.

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