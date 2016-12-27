В Риге Новый год встретят музыкальными представлениями и фейерверком

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В программе встречи Нового года на набережной 11 ноября в Риге - выступления нескольких групп музыкантов и диджеев, праздничный фейерверк, здесь же можно будет купить еду и напитки, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Мероприятия начнутся 31 декабря в 21.00 и закончатся 1 января в 03.00.

С 22.00 на набережной будут выступать группа "Otra puse" и солистка Антра Стафецка, затем - группа "Colt", Айя Андреева и Alex. Ровно в полночь под музыку Зигмара Лиепиньша начнется новогодний фейерверк, подготовленный ООО "International Fireworks Desing. Затем выступит группа "Big Al & The Jokers", а с 01.00 собравшихся будет развлекать диджей Артис Дварионас.

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На Домской площади с новогодней программой выступят группы «Sunny Groove Dixie» и «Tehe Swamp Shakers», а также диджей Том Гревиньш.

Рижским общественным транспортом 31 декабря и 1 января можно будет пользоваться бесплатно.


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