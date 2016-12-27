Кому из политиков подарки, а кому розги: мнение жителей

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

За свои поступки в уходящем году порки от Деда Мороза заслужили министр образования и науки Карлис Шадурскис («Единство») и депутат Сейма Солвита Аболтиня («Единство»), а самого большого подарка - президент Латвии Раймонд Вейонис и мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»), свидетельствуют данные опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank«».

Отвечая на вопрос, кто из известных в обществе людей в этом году заслужил от Деда Мороза порки розгами, 14% назвали Шадурскиса, 13% - Аболтиню, 5% - Ушакова, а других упомянули 2% и меньше опрошенных. 32% участников опроса не ответили на вопрос, кто из известных в обществе людей заслужил в этом году розги.

Респонденты, говорящие в семье на латышском языке, чаще упоминали среди тех, кто заслужил розги, Аболтиню и Ушакова, а русскоязычные респонденты - Шадурскиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

Отвечая на вопрос, кто заслужил на Рождество самый большой подарок, 15% упомянули президента Вейониса, 14% - мэра Риги Нила Ушакова, 6% - баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, 5% - композитора Раймонда Паулса. 24% респондентов было сложно сказать, кто заслужил самый большой подарок.

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Латышскоязычные респонденты чаще высказывали мнение о том, что подарков заслужили Вейонис, Порзиньгис, министр обороны Раймонд Бергманис, депутат Сейма Артус Кайминьш, а русскоговорящие респонденты чаще упоминали Ушакова.


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