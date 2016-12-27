До среды сохранится порывистый ветер

Во вторник вечером, в ночь на среду и в первой половине дня в Латвии ожидается северный, северо-восточный ветер порывами 17-22 метра в секунду, на Курземском побережье ночью и днем до 25 метров в секунду.

Небо будет облачным, во многих местах ожидается снег. Температура воздуха ночью составит 0..-3 на востоке страны и 0..+3 в остальной ее части.

В Риге в среду будет переменная облачность, местами небольшой снег. Скорость ветра порывами составит 18-20 метров в секунду, температура воздуха +1..+2 градуса.

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