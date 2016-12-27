До среды сохранится порывистый ветер

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Во вторник вечером, в ночь на среду и в первой половине дня в Латвии ожидается северный, северо-восточный ветер порывами 17-22 метра в секунду, на Курземском побережье ночью и днем до 25 метров в секунду.

Небо будет облачным, во многих местах ожидается снег. Температура воздуха ночью составит 0..-3 на востоке страны и 0..+3 в остальной ее части.

В Риге в среду будет переменная облачность, местами небольшой снег. Скорость ветра порывами составит 18-20 метров в секунду, температура воздуха +1..+2 градуса.

Еще по этой теме
Новогодняя ночь будет ветреной, теплой, дождливой

Новогодняя ночь будет ветреной, теплой, дождливой


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности Hi-Tech

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности

Что и как пить в Новый год Wo&Men

Что и как пить в Новый год

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован Showbiz

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов Hi-Tech

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов

Погода

Общество

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 