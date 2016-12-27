Бесплатное питание в детсадах: кому полагается и как получить

C января 2017 года в бюджете Рижского самоуправления выделены средства на бесплатное питание для деток из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей, посещающих столичные детские сады.

В настоящее время из бюджета Рижского самоуправления оплачиваются обеды всем учащимся, которые осваивают базовую учебную программу 5-9-х классов в рижских общеобразовательных учебных заведениях. Услуги питания ученикам 1-4-х классов оплачивает государство.

Со следующего года из городского бюджета дополнительно будет оплачиваться питание (завтрак, обед, полдник) всем учащимся, которые в муниципальных или частных учебных заведениях на административной территории Риги осваивают лицензированную программу дошкольного образования, если семья по решению рижской Социальной службы получила статус нуждающейся или малообеспеченной, или является многодетной.

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Статус многодетной семьи будет присуждаться на основании данных Единой информационной системы Рижской думы.

Многодетными признаются семьи, задекларированные на административной территории Риги, на попечении которых находятся по крайней мере три ребенка, в том числе браться, сестры, сводные братья и сестры, приемные дети (включая совершеннолетних, если они получают среднее образование).

Информацию о том, будет ли оплачиваться питание ребенка из бюджета самоуправления, родители получат вместе с ежемемесячной квитанцией, где будет сделана отметка - 100%-я скидка на услуги питания. Эту квитанцию получат и родители, чьи дети посещают дошкольные группы Рижских муниципальных общеобразовательных учебных заведений.

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В свою очередь родители детей, которые посещают частные детcкие сады, информацию об уплаченных из бюджета самоуправления завтраках, обедах и полдниках получат у руководителя учреждения.

Но стоит учесть, что

издержки на питание в данном случае не должны превышать установленную решением Рижской думы максимальную плату за питание:

для муниципальных дошкольных учреждений это - 1,99 евро в день, в свою очередь для школ самоуправления, где услуги питания предоставляет коммерсант, и в частных учебных заведениях – 2,77 евро в день.

По данным Департамента образования Рижской думы на 2 ноября 2016 года, статусу детей из нуждающихся или малообеспеченных семей соответствует 687 детей, из которых 651 ребенок посещает муниципальные детсады, 24 ребенка – дошкольные группы в школах и 12 детей ходят в частные детские сады.

По предварительным данным Единой информационной системы Рижской думы, 2408 детей из многодетных семей, из которых 2003 ребенка ходят в муниципальные детские сады, 143 ребенка посещают дошкольных группы в школах, 262 ребенка ходят в частные детсады.

Окончательное решение о бесплатном питании для детей из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей примет Рижская дума.