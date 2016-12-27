Бесплатное питание в детсадах: кому полагается и как получить

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

C января 2017 года в бюджете Рижского самоуправления выделены средства на бесплатное питание для деток из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей, посещающих столичные детские сады.

В настоящее время из бюджета Рижского самоуправления оплачиваются обеды всем учащимся, которые осваивают базовую учебную программу 5-9-х классов в рижских общеобразовательных учебных заведениях. Услуги питания ученикам 1-4-х классов оплачивает государство.

Со следующего года из городского бюджета дополнительно будет оплачиваться питание (завтрак, обед, полдник) всем учащимся, которые в муниципальных или частных учебных заведениях на административной территории Риги осваивают лицензированную программу дошкольного образования, если семья по решению рижской Социальной службы получила статус нуждающейся или малообеспеченной, или является многодетной.

Еще по этой теме
В детсадах Риги детей из малообеспеченных семей накормят за 1,4 млн евро

В детсадах Риги детей из малообеспеченных семей накормят за 1,4 млн евро

Детей из малообеспеченных семей бесплатно накормят в детсадах Риги

Детей из малообеспеченных семей бесплатно накормят в детсадах Риги

Статус многодетной семьи будет присуждаться на основании данных Единой информационной системы Рижской думы.

Многодетными признаются семьи, задекларированные на административной территории Риги, на попечении которых находятся по крайней мере три ребенка, в том числе браться, сестры, сводные братья и сестры, приемные дети (включая совершеннолетних, если они получают среднее образование).

Информацию о том, будет ли оплачиваться питание ребенка из бюджета самоуправления, родители получат вместе с ежемемесячной квитанцией, где будет сделана отметка - 100%-я скидка на услуги питания. Эту квитанцию получат и родители, чьи дети посещают дошкольные группы Рижских муниципальных общеобразовательных учебных заведений.

Реклама

В свою очередь родители детей, которые посещают частные детcкие сады, информацию об уплаченных из бюджета самоуправления завтраках, обедах и полдниках получат у руководителя учреждения.

Но стоит учесть, что

издержки на питание в данном случае не должны превышать установленную решением Рижской думы максимальную плату за питание:

для муниципальных дошкольных учреждений это - 1,99 евро в день, в свою очередь для школ самоуправления, где услуги питания предоставляет коммерсант, и в частных учебных заведениях – 2,77 евро в день.

По данным Департамента образования Рижской думы на 2 ноября 2016 года, статусу детей из нуждающихся или малообеспеченных семей соответствует 687 детей, из которых 651 ребенок посещает муниципальные детсады, 24 ребенка – дошкольные группы в школах и 12 детей ходят в частные детские сады.

По предварительным данным Единой информационной системы Рижской думы, 2408 детей из многодетных семей, из которых 2003 ребенка ходят в муниципальные детские сады, 143 ребенка посещают дошкольных группы в школах, 262 ребенка ходят в частные детсады.

Окончательное решение о бесплатном питании для детей из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей примет Рижская дума.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности Hi-Tech

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности

Названы лучшие модные видео года Wo&Men

Названы лучшие модные видео года

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Максим Галкин и Алла Пугачева показали страстные поцелуи Wo&Men

Максим Галкин и Алла Пугачева показали страстные поцелуи

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре Wo&Men

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре

Дети

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 