Латвийцы: главные проблемы 2017 года - экономика, демография и беженцы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийцы считают, что в 2017 году страну ждут такие угрозы, как экономический спад, демографические проблемы и беженцы, свидетельствуют результаты опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank«».

На просьбу назвать три внутренних и внешних фактора, которые будут представлять наибольшую угрозу для Латвии в следующем году, 34% опрошенных назвали экономический спад, 31% - демографические проблемы, 30% - беженцев и ищущих убежища. 26% респондентов назвали плохое и неумелое госуправление, 22% - нелегальных иммигрантов, 21% - коррупцию.

17% опрошенных считают угрозой иностранные экономические санкции, еще 17% - деградацию населения (нежелание учиться и работать, алкоголизм), 14% - последствия глобализации.

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10% респондентов назвали среди самых реальных угроз военные действия иностранных государств и терроризм, еще 10% - преступность.

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Опрос «Латвийский барометр «Baltic International Bank«» проводится ежемесячно. В проводившемся в первой половине ноября опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте 18-74 лет.



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