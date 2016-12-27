Новый корпус больницы Страдиньша: штрафы строителям превысили 200 тыс. евро

Корпус А
 

Корпус А. Фото: Evija Trifanova/LETA

Клинической университетской больнице Паула Страдиньша по-прежнему неизвестно, когда после завершения строительных работ она сможет получить новый корпус.

Как агентству ЛЕТА сообщила представитель больницы Ласма Силе, на строительном объекте ведется завершение работ, включая тестирование и настройку систем, и окончательная отделка. Одновременно идет процесс оформления исполнительной документации и заключений государственных и муниципальных органов.

Силе сообщила, что окончательную дату и время, когда именно здание будет передано больнице, объявит строительная компания SBRE.

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Начиная с 17 октября, когда строители должны были сдать новый корпус в эксплуатацию, им начисляется штраф - более 3000 евро в день. За период с 17 октября сумма штрафа достигла почти 216 000 евро.

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Представитель SBRE Валдис Кокс в конце ноября сообщил, что сдать в эксплуатацию новый корпус больницы планируется до конца этого года.

В свою очередь руководитель отдела нового строительства больницы Янис Комисарс прогнозировал, что первую очередь проекта строители сдадут в эксплуатацию в январе 2017 года, а больница сможет использовать здание с апреля.


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