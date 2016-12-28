Полицейский: «Латвийский водитель посадил жену за руль, а сам пьёт!»

 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Виктория Пушкеле


Дорожная полиция перед новогодними праздниками традиционно проводит профилактические рейды на дорогах Латвии. Их главная цель - задержание водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как обстоят дела на латвийских автодорогах и что надо учитывать, садясь в автомобиль после праздничного застолья, рассказывает представитель Дорожной полиции Раймонд Званитайс.

По словам представителя Дорожной полиции Раймонда Званитайса, рейд на Рождество прошёл спокойно. Полицейский работал 23 и 24 декабря, и в его смену значительных происшествий и нарушений зафиксировано не было. Большинство водителей соблюдают скоростной режим и за руль в состоянии алкогольного опьянения не садятся.

Званитайс также поделился, что заметил новую тенденцию -

возвращаясь домой после праздников, видимо, «пропустив» несколько бокалов, часто мужчины принимают решение посадить за руль своих жён, а сами занимают пассажирское сидение.

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Впрочем, полицейский призывает всех относиться к праздничным застольям внимательней - хоть в Латвии на выдохе автоводителя и может содержаться 0,5 промилле, следует помнить, что выпитый бокал пива (который неофициально является мерилом допустимой для вождения нормы алкоголя в крови - прим.ред.), на каждого может повлиять по-разному. С большой вероятностью можно утверждать, что

в выдохе хрупкой девушки, которая выпила бокал вина, будет констатировано больше промилле, чем у крупного мужчины, выпившего аналогичный напиток.

Недавно журналисты проверили, - оказывается , промилле на выдохе могут появиться и после употребления некоторых конфет, кваса и даже безалкогольного пива. Однако Званитайс утверждает - даже если изначально у автоводителя было констатировано недопустимое количество промилле, ему предложат сделать повторный замер.

В случае, если человек не употреблял алкоголь, беспокоится не о чём - спустя время показания алкометра это подтвердят, и задержанному водителю разрешат продолжать движение.

Нетрафарированные автомобили, по словам собеседника Русского TVNET, помогали поймать большее число нарушителей лишь в первое время. Сегодня практически все автоводители могут распознать белые Опели полиции, знают регистрационные номера экипажей блюстителей порядка на дорогах.

Убедиться в том, что латвийские автоводители достаточно дисциплинированы, Русский TVNET смог лично - мы провели в автомобиле дорожной полиции около часа. За это время сотрудниками был задержан лишь пешеход, который шёл вдоль обочины трассы без светоотражающих элементов. После разговора с мужчиной, выяснилось, что он нарушал ПДД в тёмное время суток не нарочно, кроме того, он сам является автоводителем, а пешеходом стал поневоле.

«Кончился бензин, бегу на автозаправочную станцию», - прокомментировал нарушитель.

Полицейские выдали мужчине салатовый жилет и отпустили «с миром».

Нарушителей скоростного режима, автомобилистов, предпочитающих агрессивное вождение, и пьяных водителей нами обнаружено не было. Однако, как сообщал ранее начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис, статистика прошлых лет свидетельствует, что все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными.

Напомним, что с 23 декабря по 2 января на латвийских автодорогах проводятся профилактические рейды по контролю за дорожным движением. «Ездите осторожно, не нарушайте, уважайте других на дороге, и тогда всё будет хорошо», - дал совет всем автоводителям Латвии представитель Дорожной полиции.

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