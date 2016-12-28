Первые жалобы на нелояльных учителей оказались необоснованными

Первые жалобы по поводу нелояльности учителей оказались необоснованными, сообщает «Латвияс авизе».

Государственная служба качества образования (ГСКО) за последние несколько месяцев получила три жалобы о возможной нелояльности педагогов и начала их проверять.

Вопрос об увольнении кого-либо из этих педагогов, как это предусмотрено изменениями в законе, пока не рассматривается,

сообщила представитель ГСКО Яна Вейнберга.

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Одна жалоба касалась возможной нелояльности государству директора школы, которая якобы прославляет Советский Союз, выражает неуважение к Латвии, ее государственной символике и языку. Во время проверки эти факты не подтвердились, но ГСКО обнаружила, что часть учащихся данной школы не знают латышский язык на достаточно высоком уровне.

Также получена жалоба от родителей одного из учеников о случае, когда учитель во время урока критиковал правительство.

Другие учащиеся школы утверждали, что в школе есть учитель, который не относится с уважением к «нашей стране, Сейму и правительству». ГСКО попросила директора школы до 30 декабря подать дополнительные сведения и разъяснения об отношении этого педагога к Латвийской Республике, Сейму и правительству. После получения объяснений от директора школы служба даст оценку поступкам учителя.

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Вейнберга отметила, что критику правительства, возможно, следует расценивать, как нарушение норм профессиональной этики педагога, но не как нелояльность Латвийской Республике и Конституции.

Этические нормы в данном случае могли быть нарушены, потому что учитель не просто критиковал правительство, а «высказывался о нем очень некорректным образом, фактически обругал». «Речь идет не о том, что нельзя критиковать, а о том, что учитель должен думать, каким образом и в каком контексте эту критику высказывать», - сказала представитель ГСКО.

Третья проверка связана с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы.

ГСКО попросит Государственный центр содержания образования дать оценку тому, насколько эта дополнительная литература соответствует стандартам основного образования и допустимо ли ее использование на уроках. После этого ГСКО примет решение о дальнейших действиях.

Во время проверки уже обнаружилось, что уроки истории конкретный педагог проводит на русском языке, что противоречит лицензированной программе образования.