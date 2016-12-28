Бергманис: склад боеприпасов - это Рождественское чудо!

«Это похоже на рождественское чудо», – вчера, участвуя в открытии комплекса складов НВС в Эмбутской волости Вайнедского края, сказал министр обороны Раймонд Бергманис, указав, что приятно удивлен в столь быстром темпе и в хорошем качестве проделанной работой.

Полгода назад мы здесь были и видели, что строительство только начинается, а теперь уже все готово. Конечно, это стало возможно благодаря хорошему сотрудничеству между вооруженными силами, местным самоуправлением и строительной компанией УПБ. «Я действительно очень рад!» – поведал министр. Он отметил, сколь важно и то, что Министерство обороны уже ранее сотрудничало с компанией УПБ, которая строила объект в Адажи, поэтому у компании есть опыт в строительстве военных сооружений. Представители УПБ, в свою очередь, предложили министру посадить дубочек вблизи построенного военного объекта и подумать о посадке также других деревьев, поскольку во время строительства пришлось вырубить деревья, правда не очень много.

«Комплекс складов будет служить не только для нужд дислоцированных в Курземском регионе подразделений, но и войдет в систему единого обеспечения Национальных вооруженных сил, гарантируя возможность отреагировать в кризисных ситуациях.

Спасибо строителям, военным и всему народу! В этот период между Рождеством и Новым годом мы можем оценить проделанное, и проделано действительно много

– в Латвии возведены многие, необходимые для вооруженных сил, объекты. Видно, что государство все больше заботится о своей обороне. Следующий год будет для нас очень значимым, придется приступить к осуществлению того, что было решено на саммите НАТО в Варшаве», – работу будущего года охарактеризовал Р.Бергманис.

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Фото: liepajniekiem.lv/Ģirts Gertsons

В открытии комплекса складов участвовали руководство Государственного центра военных объектов обороны и закупок, представители УПБ и Национальных вооруженных сил.

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Командующий НВС Раймонд Граубе выразил удовлетворение проделанным. «Конечно, можно планировать оперативные дела, но всему этому нужны поддержка тыла, обеспечение, склады боеприпасов и т.д.

В первую очередь, нужно безопасное и соответствующее место для хранения боеприпасов, и в этом случае важны три фактора: безопасность, безопасность и еще раз безопасность.

Думаю, что место, где построен комплекс складов, идеально подходит для этой цели. Причем строительство этого комплекса складов является подтверждением повсеместного повышения боеготовности в стране», – указал командующий.

В свою очередь, председатель Вайнедской краевой думы Висвалдис Янсонс выразил надежду, что на новом объекте найдутся рабочие места и для местных жителей, причем не скрывал, что охотно желал бы увидеть упорядоченные дороги в окрестности военного объекта.

Фото: liepajniekiem.lv/Ģirts Gertsons

Комплекс складов построен в лесу, где в советское время неподалеку находилась ракетная база. Строительство комплекса складов боеприпасов НВС было начато в июне этого года. Разработку проекта, строительные работы и авторский надзор на объекте за 6 758 244 евро осуществило АО «УПБ», в свою очередь, строительный надзор на объекте за 46 280 евро осуществило ООО «Бувес ун бувсистемас».