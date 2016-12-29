Новый год на носу: Спорим, в этих весёлых картинках ты узнаешь себя?

Когда, как не в канун Нового года, мы прощаем друг другу разные мелочи... коту - разбитые ёлочные игрушки, соседям - громкую музыку, коллегам - десятиминутные опаздания, родным - кожуру от мандаринов, оставленную на столе. Мы хотим поднять тебе настроение, заставить улыбнуться или даже по-доброму посмеяться над собой и окружающими. Если тебе понравилась наша подборка новогодних картинок, не забудь поделиться ими со своими друзьями. Пусть они тоже улыбнутся!

Новогоднее настроение в каждом доме начинается с праздничного декора, ярких гирлянд и украшения новогодней ёлочки.

Фото: www.yaplakal.com

Но иногда что-то идёт не так, как запланировано.

Фото: facebook.com/in.humour

Фото: facebook.com/bestadvt

Совсем не так :) Особенно, если тебе больше 20, а ты до сих пор жиёшь с родителями.

Фото: facebook.com/bestadvt

Традиционно перед рождественскими и новогодними выходными, по всей стране проходят новогодние корпоративные мероприятия.

Сценарии таких мероприятий бывают разные, также как и их последствия.

Фото: facebook.com/bestadvt

Фото: www.yaplakal.com

А иногда простуда и прочие недуги вносят коррективы в наши новогдние планы...

Фото: www.facebook.com/1108580439172257

Многие стараются успеть доделать все дела до праздников, чтобы потом наслаждаться праздничной атмосферой. А работники салонов красоты, организаторы торжеств, сотрудники магазинов с подарками изо всех сил пытаются справиться с огромным потоком клиентов.

От постоянной спешки у некоторых сдают нервы.

А компания и планы в новогднюю ночь до сих пор под вопросом...

Фото: www.yaplakal.com

Другие, напротив, полны оптимизма и желания праздновать Новый год, несмотря на отсутствие снега и торжественного настроения.

Фото: www.facebook.com/1108580439172257

Фото: www.yaplakal.com

...и даже подшучивают над собой и окружающими. Ведь, действительно, как встретишь Новый год, так его и проведёшь!

Фото: www.facebook.com/1108580439172257

А самое главное - хотим мы этого или нет, новый 2017 год наступит совсем скоро!

...и 1 января легко будет не всем! :)

Фото: www.yaplakal.com

Фото: www.yaplakal.com