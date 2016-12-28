Глава Минблага: латвийская пенсионная система в опасности

Министр финансов Янис Рейрс
 

Министр финансов Янис Рейрс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Государственная система социального страхования, где хранятся накопления нынешних и будущих пенсионеров, не является долгосрочной, а решение правительства не вводить минимальные социальные взносы и вовсе угрожает всей пенсионной системе. С таким заявлением на днях выступил министр благосостояния Янис Рейрс, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

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Министр благосостояния Янис Рейрс указал, что социальный бюджет уже в 2019 году может оказаться в минусе. Главной проблемой, на его взгляд, является маленькое число работающих людей, которые со своей зарплаты в полном объеме платят социальный налог. Рейрс предупреждает, то сложившаяся ситуация угрожает всей пенсионной системе.

Однако член парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат от партии No sirds Latvijai Ингуна Судраба заявила, что глава Минблага вообще не должен выступать с подобными заявлениями. Она считает, что Рейрс, будучи министром благосостояния, должен наоборот успокаивать пенсионеров и заботиться о стабильности системы.

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«Министр благосостояния должен заботиться о том, чтобы не беспокоить пенсионеров, не делать заявлений, которые бы стимулировали не платить социальные взносы. Министру не стоит делать такие заявления. Что касается минимальных социальных взносов — само собой, механически рассчитанные правительством минимальные социальные взносы платить невозможно, если они выше выплачиваемой зарплаты. Люди не могут взять деньги ниоткуда», — отметила Судраба.

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В свою очередь председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш рассказал, что пожилым людям действительно есть, о чем беспокоится. Например, из-за невозможности повысить пенсии. Однако сам Силиньш не согласен с заявлением министра о рисках для стабильности пенсионной системы.

«Я думаю, что у пенсионеров есть и будет беспокойство из-за невозможности повысить пенсию в достаточном объеме. Сама же пенсионная система стабильна, она не может погибнуть.

Пока существует латвийское государство, будет существовать и пенсионная система»,

— сказал Силиньш.

Тем временем бывший министр благосостояния, ныне депутат Сейма от партии «Единство» Илзе Винькеле считает, что проблемы в системе социального страхования могут возникнуть вовсе не из-за отсутствия минимальных взносов. На ее взгляд, причина гораздо глубже.

«Если отношение работающих к пенсионерам не улучшается, нам надо задуматься о том, как увеличить количество работающих. Одно из решений — умная иммиграционная политика. Второй момент — стабильность социального страхования зависит от количества ее участников. Сейчас, с поправками в области микропредприятий, людям была дана легальная возможность не участвовать в общей системе социального страхования. Смотреть на эту проблему только с точки зрения социального страхования нельзя, это упрощение проблемы», — подчеркнула экс-министр.

Кроме того Винькеле призвала всех политиков, в частности, министра благосостояния, не наводить необоснованную панику среди населения.

«Каждому политику следует, как говорится, зарубить себе на носу, что

необоснованная паника плохо влияет на здоровье социального бюджета.

Нужно быть внимательным в выражениях по поводу долгосрочности и жизнеспособности нашей системы социального страхования», — заключила Винькеле.

Добавим, что на днях парламентской комиссии по социальным делам была передана инициатива об отмене подоходного налога с населения на государственные пенсии первого уровня. В свою очередь Министерство финансов заявило, что отмена подоходного налога на все виды пенсий будет иметь фискальный эффект со знаком минус в размере 85 млн евро в год, в том числе государственный бюджет потеряет 17 млн евро, а муниципальные бюджеты — 68 млн евро.

Стоит отметить, что пока в Латвии решают, каким образом можно улучшить качество жизни пожилых людей, в соседней Литве со следующего года пенсии вырастут примерно на 20 евро.

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