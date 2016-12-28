В Латвийской национальной библиотеке запретили праздновать Новый год по московскому времени

Отреагировав на письмо Министерства Культуры, руководство Латвийской Национальной библиотеки (LNB) приняло решение отменить ранее планируемое Новогоднее мероприятие в помещении ресторана библиотеки, содержание которого вызвало ажиотаж в социальных сетях — сообщает передача «LNT Ziņas».

За 5 минут до 23:00 – обращение к народу президента РФ, а в 23:00 - встреча Нового Года по московскому времени — такая программа была опубликована на мероприятии в ресторане библиотеки, что вызвало ажиотаж в социальных сетях.

Представители библиотеки пояснили, что в интернет попал черновик программы, представленный организаторами еще полтора месяца назад.

Еще по этой теме

«Просмотр обращения президента РФ и ожидание наступления Нового года в России — эти факторы в Национальной библиотеке абсолютно не приемлемы, поэтому, данная программа была отклонена» - пояснил представитель LNB Аугустс Зилбертс.

Ресторан «Klīversala», где планировалось проводить данное мероприятие, отметил —

это был первый случай, когда в программу было включено просмотр речи президента другого государства.

«В начале, когда мы увидели программу, предупредили агентство, что в таком виде мероприятие не может быть реализовано. В агентстве обещали изменить программу, что и произошло. В результате, если мы почувствуем, что речь все-таки планируется, мероприятие может быть отклонено в самый последний момент» - рассказал член правления ресторана Лаурис Стреньге.

Организаторы мероприятия — агентство «Sweet Events» – считают, что опубликованная в интернете программа — это преднамеренная попытка нанести вред компании.

«Мне было очень обидно, что эта программа, найденная где-то в старых архивах, попала в социальные сети. Это абсолютно украденная информация, вводящая в заблуждение»

- комментирует собственница компания«Sweet Events» Маира Админе.

На происходящее отреагировало и Министерство Культуры–государственный секретарь Сандис Волдиньш отправил руководству библиотеки письмо, в котором указал, что планирование такого характера мероприятия является сомнительным, и несет негативные последствия образу библиотеки: «Хочется отметить, что в нормативных актах определены цель и роль Латвийской национальной библиотеки, которые заключаются в сохранении культурных ценностей страны и миссия образования жителей. Являясь центром культуры, планируя какое-либо мероприятие в библиотеке, необходимо особое внимание уделять содержанию - в том числе в отношении деятельности частных и коммерческих организаций».