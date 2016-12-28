Люди все больше недоверяют партиям, Сейму и правительству

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Меньше всего жители Латвии доверяют политическим партиям, Сейму и правительству, при этом в последние годы кризис недоверия к ним только углубляется, сообщает газета «Неаткарига» со ссылкой на результаты опроса, проведенного по ее заказу центром социологических исследований SKDS.

В декабре этого года самый низкий отрицательный рейтинг - минус 77 - был у политических партий. Им доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют - 84%, а остальные не имеют конкретной точки зрения. За партиями следуют Сейм, чей рейтинг составляет минус 70,3, и правительство - минус 54,7.

При этом за последние несколько лет недоверие населения к политикам только росло: если в конце 2014 года партиям доверяли 14% опрошенных, то в этом году - всего 7%. Доверие к Сейму уменьшилось с 24% до 12%, к правительству - с 27% до 19%.

Самым высоким доверием латвийцев пользуются образовательные учреждения, армия и церковь,

рейтинг которых в декабре этого года составил соответственно плюс 61,4, 38,6 и 34,1. Тем не менее и эти учреждения переживают утрату доверия: доверие к учреждениям образования снизилось с 78% в 2014 году до 76% в этом году, к вооруженным силам - с 65% до 61%, к церкви - с 66% до 57%.

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Положительный рейтинг доверия - плюс 28,5 - у главы государства Раймонда Вейониса, однако и к нему доверие снизилось с 65% в последние месяцы минувшего года до 58% в этом году.

Меньше латвийцы стали доверять и средствам массовой информации. Доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в этом году, к телевидению - с 62% до 51%, к печатным СМИ - с 50% до 39%, к интернет-порталам - с 42% до 35%.

Положительный рейтинг доверия в конце года был у самоуправлений - плюс 18,4, Банка Латвии - плюс 16,4, медицинских учреждений - плюс 6,3, профсоюзов - плюс 6,1. Отрицательным он был у неправительственных организаций - минус 0,8, коммерческих банков - минус 12,5, однако уровень доверия к ним постепенно растет.


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