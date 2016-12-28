Заботящиеся о беженцах: социальным работникам 952 евро, а менторам - 687 евро

В объявленном государством конкурс на предоставление услуг социального работника и социального ментора для лиц, ищущих убежище, победило общество «Убежище «Надежный дом»». Два социальных работника и восемь социальных менторов уже принялись за работу.

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В объявленном Фондом интеграции общества (SIF) конкурсе приняли участие сообщество «Латвийский Красный крест», которое уже ранее оказывало подобные услуги, также сообщество «Дом Святой семьи». «Убежище «Надежный дом»» выиграло конкурс, как самый экономически выгодный тендер.

С сообществом заключен договор до 31 мая 2018 года, и ему предназначены 666 000 евро, из которых 85% - это деньги Социального фонда Европы, а 15% - средства государственного бюджета. Тем не менее, как будет потрачена указанная сумма не указано. Ассоциация предложила социальным работникам за оказание услуг выплачивать по 1370 евро в месяц, а социальным менторам - около 980 евро в месяц, однако,

в эти две суммы включены административные и транспортные расходы, которые могут составить более 15%.

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Руководитель проекта SIF Илзе Думиня пояснила, что зарплата социального работника в месяц должна быть 952 евро, а социального ментора– примерно 687 евро до уплаты налогов. Это соответствует зарплатам местных социальных работников, которые работают с серьёзными случаями.

Главные требования к социальному работнику — профессиональное образование, опыт в социальных работах, в том числе с детьми и семьями, а также опыт решения кризиса. Из иностранных языков социальному работнику необходимо знать хотя бы один — английский, русский или французский. У менторов требования немного ниже — высшее образование, знания в области работы с клиентами.