МИД: Латвия продолжит борьбу с российской пропагандой

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: Ieva Lūka / LETA

В этом году продолжались попытки России в информационном пространстве дискредитировать политику Латвии в сфере обороны и безопасности, а также в важных для национальной безопасности Латвии отраслях народного хозяйства, но Латвия продолжит противодействие такого рода активности.

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На это указано в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Сейму о проделанной и о планируемой работе в области внешней политики и в вопросах ЕС.

В 2016 году с прежней интенсивностью продолжались ставшие уже традиционными упреки со стороны России в нарушении прав человека в Латвии, ограничении свободы слова и тенденциях к неонацизму. Россия также активно проводила политику поддержки соотечественников за границей и политику «мягкой власти» и старается отрицательно повлиять на процесс общественной интеграции в Латвии, указано в докладе.

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Латвия будет готова реагировать на попытки расколоть общество или поставить под угрозу демократическое устройство и безопасность государства, заверяет глава МИД. Будет продолжено противодействие российской пропаганде в международных организациях и СМИ, укрепление информационного пространства в Латвии и в ЕС в целом.

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«Латвия поддержит в повестке дня вопросы о демократии и положении с правами человека в России.

При этом будет уделено внимание сотрудничеству с российским гражданским обществом и неправительственным сектором», - указывает Ринкевич.

Доклад министра иностранных дел обсуждается во время ежегодных внешнеполитических дебатов в Сейме.


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