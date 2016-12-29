Латвийский эксперт об аварии Ту-154: «Поспешных выводов никто не хочет...»

Публициста, историка и издателя журнала журнала «Балтфорт» Юрия Мелконова мы пригласили к разговору как авиациолнного эксперта, попросив прокомментировать катастрофу Ту-154 в Сочи. Выпускник Московского авиационного института много лет занимается практической военной историей. По техническим деталям давних боев Мелконов не раз помогал восстановить картину давно минувших событий. Русский TVNET попросил его прокомментировать возможные причины сочинской аварии.

Понятно, что все, кто связан с авиацией, с полетами, с небом в эти дни очень пристально следят за подробностями поисковой операции на Черном море. Но у рижанина Юрия Мелконова есть к теме и особый интерс. Однажды после крупной авиационной катастрофы он и сам был участником таких поисков...

Юрий Мелконов - историк и авиационный специалист. Фото: Иева Чика /LETA

- Юрий Юрьевич, знаю, что Вы очень внимательно следите за новостями из Сочи, где разбился Ту-154 и погибли люди, в том числе и очень известные. Версии сейчас в СМИ звучат самые разные... Как Вы, специалист по авиационной технике, считаете: уже можно говорить о том, что именно стало причиной аварии? Информации — достаточно?

- Пока нет расшифровок всех самописцев уверенно говорить нельзя. Было много факторов, которые мы за прошедшее время рассматривали. Во-первых, это сама картина катастрофы: самолет пошел на взлет, взлетал с трудом и ... в итоге свалился… упал в море.

- Простите, Вы говорите картина катастрофы — имеется в виду видео, снятое очевидцами трагедии?..

- Да, она во многом соответствует… там в записи всего две минуты… Но исходя из этой картины и можно судить, что там произошло. Мы сначала очень сильно грешили на двигатель, на то, что не было тяги - могло быть плохое топливо или забились фильтры. Но потом эта тема ушла, двигатели работали нормально. И был второй фактор — не хватило подъемной силы.

- Извините, буду Вас перебивать!.. Объясните, пожалуйста, для неспециалистов — что это значит?.. Все сейчас обсуждают последний слова в кабине пилотов с речевого самописца: «Закрылки, сука! Командир, падаем!»… Нехватка подъемной тяги — это как с закрылками связано?..

- Самолет летает при наличии подъемной силы, которая зависит от аэродинамики, зависит от скорости, от коэффицента плотности…

- Значит, все-таки была ошибка пилотов?..

- В этом-то и вопрос!..

Не было достаточной подъемной силы, которая подтянула бы самолет, подняла его… А вот почему не было — это пока вопрос: либо пилоты неправильно действовали - или же имел место отказ техники. Эти два момента все сегодня и рассматривают.

Поднятые самописцы, они и покажут включались ли закрылки, когда они включались, на какой угол были установлены, включался ли стабилизатор...

Еще по этой теме

- А закрылки — это вообще что такое? Для чего они нужны?

- Это - увеличение подъемной силы крыла. Вы все летали на самолетах, наверняка их видели — выдвигаются такие элементы конструкции крыла, которые увеличивают его подъемную силу.

- Видеть — видела, но не очень понимаю...

- Когда идет взлет, скорость небольшая, а самолет тяжелый и нужно его поднять в воздух на совершенно определенной дистанции взлетной полосы — вот тогда выдвигаются эти устройста, площадь крыла увеличивается на 20 — 30 процентов и на скорости 300 км в час самолет может подняться в воздух.

Потом убираются шасси, которые дают очень большое сопростивление воздуха... И потом на какой-то определенной высоте убираются закрылки, чтобы крыло было чистое. Чистое крыло — это основа полета. Но вот этого и не произошло… И настолько это будет обидно, если исправный самолет в воздухе…

Реклама

Ведь

угробить такой коллектив как академический ансамбль имени Александрова... это же все равно, что дивизию положить на фронте. Еще будут сделаны выводы соответствующие. Вы даже не представляете, какое значение для российской армии имеет ансамбль Александрова!..

Это такой же бренд, как Калашников… Обращаю Ваше внимание: в прошлом году, в ноябре Российское посольство подавало завку на то, чтобы этот коллектив приехал в Ригу. Но министерство обороны Латвии отказало, потому что это подразделение российской армии. Как будто приедет такой коллектив - и все пропало, все тут у нас рухнет…

- Да я помню, эта ситуация обсуждалась в СМИ. Но мне кажется, там был промах организаторов. Ведь ансамбль Александрова - это действительно подразделение российской армии, и с министреством обороны нужно было заранее приезд коллектива согласовывать... Но действительно очень жаль, что рижане александровцев не услышали.

- Они - служащие российской армии... Я был в 2001 году на их последнем концерте в Риге, это когда Александр Иванович Удальцов, завершая работу посла России в латвии пригласил в Ригу ансамбль Александрова. Они выступали во дворце спорта и я видел, как горели глаза зрителей, как радовались ветераны — подпевли, помолодели, они будто 20 лет жизни сбросили!.. Обязательно будет возрожден ансамбль и еще пригласят его в Ригу!

- Будем на это надеяться!.. Но вот у меня еще вопрос есть по сочинской аварии… Аэропорт «Адлер» - он ведь для летчиков непростой, там с одной стороны — горы, с другой — море… Это как-то на трагический исход повлияло?..

- Аэропорт там совмещенный — гражданский и военный, две полосы… А море — горы… это тут, по-моему, не при чем. Но вот

на «визит-эффект» мы обращаем внимание, ведь когда много таких значительных персон в самолете, экипаж это тоже чувствует… Мы обратили внимание и на то, что экипаж мог быть переутомлен этими бесконечными полетами в Латакию, они ж как извозчики мотаются туда — сюда.

Отсутствие правильного отдыха тоже могло повлиять на действия экипажа — и там, кстати, летело два экипажа, прямой и обратный… Все это тоже могло повлиять.

- Скажите, пожалуйста, по информации имеющейся на данный момент - пока не прочитаны все «черные ящики» - еще ведь не может быть исключена и техническая неисправность тоже?..

- Нет, конечно, не может быть исключена… Закрылки — довольно сложная вещь, может быть, еще разсогласование закрылков, когда они на одном крыле вышли, а на другом нет, могут быть градусы их — разные… Авиация ведь очень тонкая вещь, надо учитывать много факторов. Пока ни один вариант не исключается. И официальной расшифровки самописцев пока нет — даже министерство обороны России еще не давало официального пресс-релиза.

- Даже по тому «ящику» о голосовых сообщениях с которого все СМИ уже написали — ссылаясь на свои источники?..

- Нет, не было официально... Пока доставали «ящики» информация там шла буквально поминутно — о каждой подробности: обнаружили… достали… кран прибыл… А сейчас — молчат. Нельзя бесконечно придумывать версии. Нужна объективная информация, и когда она будет, можно будет уже делать выводы.

- Как Вы считаете, до Нового года информацию с «ящиков» уже «прочитают»?...

- Понимаете, самописцы — это еще не все. И что касается закрылков —

необходимо поднять два крыла и посмотреть состояние механизмов выпуска и уборки закрылков, тогда что-то можно будет уже говорить. В кабине положение кранов шасси и закрылков тоже надо посмотреть, это очень важно, в каком положении они… Тут ведь много высказано версий...

Может быть, до Нового года и не успеют вытащить все обломки и проанализировать. Но тут дело такое: никто не заинтересован в скоропалительных выводах. И это более правильно - не спешить.

- Юрий Юрьевич, Вы ведь когда-то и сами участвовали в ликвидации последствий авиационной катастрофы?.. И книжку об этом недавно написали… Напомните, пожалуйста — где и когда это было?..

- 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134 — на одном из них из Ташкента в Минск на матч с минским «Динамо» летела футбольная команда «Пахтакор»... Ведь Днепродзержинск - не только родина Леонида Ильича Брежнева, этот еще и город, где проходит перекресток воздушных путей… Диспетчер харьковской зоны тогда ошибся - назначил самолетам одинаковую высоту...

- То есть — как раз человеческий фактор…

- Да, мы были единственной воинской частью в том районе, вот нас и привлекали для прочесывания местности и сбора обломков. Фрагменты тел там другие собирали - женщины местные из подразделений гражданской обороны… Нам же было поручено искать панель, где на магнитной пленке были записаны все параметры полета — этот, так сказать, «черный ящик»… И еще работники КГБ потребовали от нас найти три пистолета «Макаров» и 24 патрона к ним. Ведь в то время экипажи самолетов уже стали вооружать - после того, как при угоне самолета погибла бортпроводница Надежда Курченко ввели это правило...Работу проводила местная власть а руководила тогда всем Государственная комиссия. Думаю, и сейчас это так же происходит — ведь это очень сложный вопрос, люди погибли — и очень значимые люди, кроме того затронута честь государства.

Еще хочу сказать, что анализируя технические подробности этой катастрофы, мы тоже не находим никаких подтверждений теракта. Картина в случает теракта была бы другая...

- Спасибо за комментарий.