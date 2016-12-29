В супермаркете прозвучали сирены тревоги. Эвакуировали ли при этом людей?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В среду около 13.30 в центрах Лиепаи и Ницы на некоторое время была прервана подача электричества. Вскоре после этого, торговый центр «Остмала» погрузился во мрак и в здании прозвучала сигнализация.

Корреспондент «Курземес вардс» стала свидетелем ситуации в супермаркете «Рими», когда там пропало электричество. Стоя в очереди у кассы, внезапно все погрузилось в темноту.

Однако продавец с невозмутимым спокойствием продолжала сканировать продукты и взимать деньги.

Когда сирена тревоги прозвучала впервые, к выходу направились лишь несколько человек.

Когда сигнализация сработала еще два раза, закупка в потемках все равно продолжалась, и большинство посетителей не спешили покинуть помещения магазина. Когда корреспондент «Курземес вардс» примерно через пять минут направилась к выходу, уже снаружи можно было слышать, вероятнее всего, призыв к эвакуации. Государственная полиция не получила информации об эвакуации в т/ц «Остмала», – пояснила представительница Курземского регионального управления ГП Мадара Шершнева.

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Узнав от масс-медиа о произошедшем, работник государственной полиции направился в торговый центр, чтобы выяснить причину эвакуации. Согласно имеющейся в распоряжении стражей порядка первоначальной информации, в торговом центре пропало электричество, и поэтому сработала сигнализация. «Но, поскольку ни одна из оперативных служб не была проинформирована о происходящем, мы не сможем прокомментировать точную причину эвакуации», – указала М.Шершнева. Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Курземского региона Анете Страздиня подтвердила, что служба в торговый центр «Остмала» вызова сегодня не получала.

Торговый центр «Остмала» возобновил работу примерно через час. Государственная полиция после произошедшего связалась с охранной фирмой, которой сделала замечание по поводу того, что в подобных случаях следует предупреждать оперативные службы. А.Страздиня, правда, пояснила: правилами пожарной безопасности не обусловлено, что при первых звуках сирены, сразу же необходимо вызывать ГПСС.

Это обязательно следует делать лишь в случае, если известно, что произошел пожар. «Если срабатывает система эвакуации и ясно, что это произошло вследствие повреждения системы,

главное, чтобы руководство супермаркета эвакуировало людей,

что и было сделано», – указала представительница ГПСС. Она подчеркнула, что и сами покупатели должны быть сознательными, и в таких ситуациях уходить из магазина без особого приглашения.

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