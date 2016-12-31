Если бы в новогоднюю ночь ко всем жителям Латвии с экрана телевизора обращался не президент, а дети...

 

Фото: TVNET

Виктория Пушкеле


Представьте, что было бы, если в новогоднюю ночь ко всем жителям Латвии с экрана телевизора обращался не президент, а дети? Те, кто ещё не умеет обманывать и юлить, те, кто верит в сказку и волшебство. Те, чьи самые страшные проблемы и ссоры решаются пожатием мизинцев со словами «Мирись-мирись-мирись и больше не дерись», те, кто не знает, что такое политические дебаты и дефолт. Те, для кого выборы - это размышления какую конфету съесть первой - шоколадную или «коровку»?

Пять очаровательных, общительных ребят рассказали Русскому TVNET о том, что они попросили на Новый год, как выглядят Дед Мороз и его помощники, а также откуда они берут подарки, которые с нетерпением ждут миллионы детишек по всему миру. Мы узнали и о том, как волшебный дедушка проводит лето, и благодаря чему его волшебные сани могут подняться в воздух.

Эти признания настолько трогательные, милые и настоящие, что невольно сам начинаешь немного верить в чудо...

А может, каждый из нас, взрослых, всё-таки может сохранить в себе наивного, искреннего ребёнка?

Реклама

...когда для того, чтобы сокровенные мечты воплотились в реальность, достаточно просто написать о них в новогоднем письме с пожеланиями;

...когда мы верим в чудо, а для полного счастья нам нужен лишь мешок мандаринов и шоколадных конфет;

...когда появление долгожданных подарков можно объяснить волшебством, слаженной работой помощников Деда Мороза - эльфов, гномов, отважных оленей, которые с помощью специальной магии поднимают в воздух новогодний экипаж самого долгожданного волшебника;

...когда можно забраться на коленки к маме и вместе за праздничным столом смотреть новогоднее обращение какого-то дяденьки в строгом костюме;

...когда нас не смущает, что у Деда Мороза накладная борода и папины глаза;

...когда каждый день - большое приключение, и ты с нетерпением ждёшь снега, чтобы расчехлить свои коньки, лыжи и санки, лепить снеговиков и играть в снежки;

...когда ты ещё не выучил правописание всех букв, но уже торопишься отправить бабушке и дедушке доброе письмо с поздравлениями;

...когда для того, чтобы быть счастливым, достаточно просто держать маму за руку!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников Hi-Tech

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира Wo&Men

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости Showbiz

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Дети

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 