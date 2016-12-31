Если бы в новогоднюю ночь ко всем жителям Латвии с экрана телевизора обращался не президент, а дети...

Представьте, что было бы, если в новогоднюю ночь ко всем жителям Латвии с экрана телевизора обращался не президент, а дети? Те, кто ещё не умеет обманывать и юлить, те, кто верит в сказку и волшебство. Те, чьи самые страшные проблемы и ссоры решаются пожатием мизинцев со словами «Мирись-мирись-мирись и больше не дерись», те, кто не знает, что такое политические дебаты и дефолт. Те, для кого выборы - это размышления какую конфету съесть первой - шоколадную или «коровку»?

Пять очаровательных, общительных ребят рассказали Русскому TVNET о том, что они попросили на Новый год, как выглядят Дед Мороз и его помощники, а также откуда они берут подарки, которые с нетерпением ждут миллионы детишек по всему миру. Мы узнали и о том, как волшебный дедушка проводит лето, и благодаря чему его волшебные сани могут подняться в воздух.

Эти признания настолько трогательные, милые и настоящие, что невольно сам начинаешь немного верить в чудо...

А может, каждый из нас, взрослых, всё-таки может сохранить в себе наивного, искреннего ребёнка?

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...когда для того, чтобы сокровенные мечты воплотились в реальность, достаточно просто написать о них в новогоднем письме с пожеланиями;

...когда мы верим в чудо, а для полного счастья нам нужен лишь мешок мандаринов и шоколадных конфет;

...когда появление долгожданных подарков можно объяснить волшебством, слаженной работой помощников Деда Мороза - эльфов, гномов, отважных оленей, которые с помощью специальной магии поднимают в воздух новогодний экипаж самого долгожданного волшебника;

...когда можно забраться на коленки к маме и вместе за праздничным столом смотреть новогоднее обращение какого-то дяденьки в строгом костюме;

...когда нас не смущает, что у Деда Мороза накладная борода и папины глаза;

...когда каждый день - большое приключение, и ты с нетерпением ждёшь снега, чтобы расчехлить свои коньки, лыжи и санки, лепить снеговиков и играть в снежки;

...когда ты ещё не выучил правописание всех букв, но уже торопишься отправить бабушке и дедушке доброе письмо с поздравлениями;

...когда для того, чтобы быть счастливым, достаточно просто держать маму за руку!