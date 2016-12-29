Улица Барона выглядит как свиная яма; Рижская дума винит водителей

 

Фото: skaties.lv

В связи с поднявшейся в социальных сетях бурей, новости канала TV3 28 декабря решили лично убедиться, что обновленная улица Кр. Барона в отдельных промежутках напоминает свиную яму. Департамент дорожного движения Рижской думы в сложившейся ситуации обвиняет водителей, которые оставляют транспортные средства в неположенных местах.

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В свою очередь, «расплывшаяся» брусчатка ежедневно вызывает аварийные ситуации.

Хаос на улице Барона останется головной болью рижан и в следующем году.

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Понятно одно — за произошедшее ремонтники не отвечают, так как на улице обновлён лишь верхний покров, а не расположенные под ним коммуникации. Вместе с тем, все, что находится под брусчаткой, осталось прежним, как было 10 или даже 100 лет назад. Как убедился канал TV3, неприятные сюрпризы спрятаны не только под землей. То есть, в нескольких сотнях метрах от ямы автомобилисты тщательно «подпортили» бордюр, где весной планировалось сажать кусты.

Несмотря на многие проблемы, мэр Риги Нил Ушаков считает, что ремонт на улице Кр. Барона сделан качественно. Он также отмечает, что в следующем году рижан ожидает еще больше дискомфорта.

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