Одну фирму закрыли, другую открыли! Как дурят тех, кто ищет работу

Альберт призывает не сидеть за кухонным столом жалуясь на жизнь, а бороться! Если своей работой ты сможешь хотя бы немного уменьшить царящую вокруг несправедливость — ты на своем месте. Самая лучшая плата за то, что я сделал — это улыбки людей.

В этом году, как в обществе, так и в политической среде много обсуждалось о том, как вернуть в Латвию тех, кто уехал в поисках лучшей жизни. Ясного решения так и не было найдено, и возможно, что в следующем году страну покинет еще больше людей. Однако, нужно быть внимательным, кода ищешь работу в другой стране. Так, например, зритель программы Bez Tabu рассказал об одном объявлении, в котором обещанное не соответствует действительности.

«Хочу с вашей помощью предупредить людей о деятельности одного кадрового агентства. Мы за его услуги заплатили 180 евро. Приехали в Германию, но никто нас там не ждал. Начали звонить на номер телефона, который дали в агентстве — ответил мужчина, говорящий исключительно на русском языке. Жить предлагали в переполненном помещении барачного типа».

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Здание в Риге на улице Элизабетес 103 - сюда мы отправились искать кадровое агентство, о котором рассказал зритель. В объявлениях предлагали работу для граждан и неграждан в Германии. Зарплата от 1620 евро на руки. Далее следует описание, что работа в отапливаемом помещении одного из склада курьерской почты DPD.

Странная зарплата

Пока мы искали бюро кадрового агентства, связались с представителями курьерской почты в Латвии.

Тех, в первую очередь, крайне удивила предлагаемая в объявлении зарплата, а о вакансии они ничего не слышали,

допуская, что заграничный филиал, возможно, ищет таких работников. Однако коллеги из Германии комментировать информацию отказались.

Ничего не знаем, ничего не скажем!

Табличка на двери, которая ведет к месту нахождения работодателей, указывает, что компания называется Jobcenter. О ее работе в интернете можно найти много жалоб и негативных отзывов. Другая табличка указывает на фирму Next employment, о которой нам и рассказывал зритель. Но уже в другом месте, на размещенном плакате красуется название компании Next recruitment.

Стоит добавить, что две компании принадлежат одному и тому же руководителю, а деятельность другой прекращена. Когда зашли внутрь, никто разговаривать с нами не захотел.

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего

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Деятельность таких компаний контролируется Государственным агентством занятости, однако, говорить ничего они не могут, а вот дать общие рекомендации — без проблем.

Вита Зариня, юридический консультант Государственного агентства занятости: "Необходимо изучить всю имеющуюся информацию о данных компаниях. В наше время сделать это очень легко, отзывы можно найти на различных порталах и социальных сетях. Если возникают малейшие сомнения, необходимо откидывать стыд в сторону и лично звонить в компанию, которая обещает работу.

Нужно иметь в виду, что

конторы могут брать деньги от потенциального работника только в случае подготовки каких-либо необходимых документов.

Если вы понимаете, что работа не соответствует тому, о чем говорилось в объявлении, необходимо обратиться государственную инспекцию труда. Если вас заставляют жить в переполненном "бараке" и просят за это большие деньги — звоните в полицию".

Зоны риска

Таких работодателей можно разделить на четыре типа — одни консультируют, другие помогают с трудоустройством, третьи подбирают персонал, а четвертые предоставляют услуги работников. Именно о деятельности двух первых видов агентство получило более 20 жалоб в этом году.

Если есть конкретные претензии к фирме, нужно писать заявление, чтобы был повод начать проверку и убедиться, честно ли работает фирма.

Если не отдают деньги, их необходимо «выбить»

Кстати говоря, в ноябре прошлого года наш коллега из «Degpunkta» уже рассказывал об указанной выше компании SIA Jobcenter. В тот раз, некий мужчина пытался вернуть заплаченные фирме 180 евро. Сделать это ему удалось, правда, после долгих усилий и при помощи вмешательства СМИ