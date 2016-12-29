На Новый год движение по набережной 11 ноября будет закрыто

Елка на Набережной
 

Елка на Набережной. Фото: Ieva Čīka / LETA

Из-за празднования Нового года на набережной 11 ноября в конце недели будет закрыто движение, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

С 22 часов 30 декабря до 18 часов 1 января будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас, на участке Полю гате от набережной 11 ноября до площади Пилс, на участке Бискапа гате от площади Гердера до набережной 11 ноября, а также на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице от ул. Яуниела до Бискапа гате и до Полю гате. Ограничения не относятся к транспортным средствам со специальными пропусками.

Движение в двух направлениях в указанный промежуток времени будет организовано по участку ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и по Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба.

С 18 часов 31 декабря до 12 часов 1 января будет закрыто движение транспортных средств на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до ул. Кунгу.

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Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице от ул. Бискапа гате до Полю гате будут введены с 20 часов 30 декабря.


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