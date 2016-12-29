«Нравятся цены и качество». Латвийцы активно закупаются в России

Латвийские жители приграничных районов предпочитают проводить свободное время в поездках по магазинам ближайших российских городов. Выгодный курс рубля, позволяет значительно сэкономить «туристам» свои расходы на топливо, сигареты, алкоголь, продукты питания и многое другое, сообщает корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Стас Асташёв.

Путь в Себеж долог и труден. Для начала надо пройти границу. Сама процедура оформления документов несложная, но можно наткнуться на очередь. Мне неповезло у российских таможенников оборвалась интернет связь и три часа мы стояли без движения. За это время скопилось около 100 машин, почти все за бензином. На улице холодно, водители идут греться в помещение. Я за ними. Тут мне попался интеллигентный собеседник, который рассказал о своей мотивации таких поездок:

«Да у всех возникает такая ассоциация, что все едут только за бензином и за водкой. Но, к сожалению, люди, которые хотят заботиться о своей семье, выбирают более широкий ассортимент, чем бензин и водка. Я тоже начал ездить в Россию в своё время. У меня родились дети. И скажем, сравнивая тот ассортимент детского питания, что мы могли выбрать здесь и последствия для детского организма, мы остановились на тех продуктах питания, которые можно было купить в России. Они были и по цене привлекательней и, скажем, не вызывали у детей аллергических реакций».

Ну, вот наконец-то очередь начала двигаться. Я успешно прошёл все контроли и оказался на сопредельной территории. Первое, что сразу бросилось в глаза — огромное количество заправочных станций. Больше десятка. На латвийской стороне только одна. Я подъехал на первую попавшуюся и заправил автомобиль. Литр дизельного топлива обошёлся в 58 центов. У работницы автозаправки я узнал, что в праздничные дни оборот увеличился в три раза. Значит, наших было много.

Между заправками — мелкие магазинчики, аптеки, табачная лавка. Везде машины только с латвийскими номерами. Я зашёл в лавку и встретил ещё одного земляка:

— Часто ездите, наверное, сравниваете цены?

— Я не сравниваю просто еду.

— А что покупаете обычно?

— «Винстон».

— Нет, я не про сигареты. Вообще берёте что-нибудь особенное?

— Да ничего такого, что тут можно взять. Из еды нельзя ничего вообще.

— А водка, сахар, конфеты?

— Ну, это да, можно. 10 кг сахара на человека.

Сигареты оказались втрое дешевле, чем в Латвии, пока всё выглядит оптимистично. Еду в Себеж. Это 15 км от границы. По пути встречаю наших, уже возвращаются домой.

Радиоэфир

В Себеже проживает около 10 000 человек. Вполне сопоставимо с Лудзой. Я подъехал к центральному рынку. Рядом три супермаркета — «МАГНИТ», «ДИКСИ» и «ПЯТЁРОЧКА», через дорогу мелкие ларьки и магазинчики. Жизнь кипит, торговля идёт. На стоянках — с десяток машин с латвийскими номерами. Остальные — россияне и белорусы. Рядом со мной стоит таксист. Интересуюсь, что он думает о наших туристах:

— Вы здесь, наверное, постоянно стоите?

— Ну, не то чтобы постоянно, но зачастую.

— А вы замечаете латвийские машины здесь на стоянках?

— Ну, соответственно, конечно, приезжают люди.

— А как часто, в какие дни чаще — в будни или праздничные, выходные?

— Ну, обычно перед праздниками какими-нибудь. Вот и сейчас стоит, видите — «Опель» чёрненький, вторая в ряду. Тоже с латвийскими номерами походу.

— А как вы думаете, с какой целью они сюда приезжают?

— Я думаю, что они приезжают с целью, потому что здесь дешевле. Хотя у нас ценники в магазинах конкретные. В магазинах у нас цены на продукты московские, питерские, но я думаю у вас они всё-равно дороже. Приезжают люди затариться продуктами та чем-нибудь ещё.

— А ваше личное отношение, довольны вы тем, что приезжают люди из-за границы, тратят здесь свои деньги или, может, это раздражает себежан?

— Я как человек добродушный — мне по барабану. Пусть хоть из Занзибаре приезжают, лишь бы они себя хорошо вели на дорогах в магазинах.

Пришло время заглянуть в потребительскую корзину приезжающих. Несколько человек выходящих из супермаркета с полными пакетами, идут к машине со значком LV. Значит, наши. Отвечают на вопросы неохотно, пытаются убежать:

— Вы часто бываете в России?

— Нет. Примерно раз в месяц.

— Всегда ездите в Себеж?

— Не всегда.

— А что обычно покупаете, какова цель визита?

— За бензином, ну, заодно там, за продуктами.

— Скажите, а в себежских магазинах есть какое-то отличие от латвийских? Ассортимент может?

— (говорит муж) Да цена отличная. Ну немножечко отличается, мне кажется, и по качеству тоже продукты некоторые получше.

Человек с микрофоном у одних вызывает подозрение, у других — страх. Желающих поговорить на запись оказалось не много. Некоторые принимали меня за агента Полиции безопасности. Без микрофона люди становились смелее и словоохотливей, рассказывая, как покупают уголь в мешках за пол цены, стройматериалы, инструмент и технику. Большим спросом пользуются лекарства, цены ниже до 10 раз, а некоторые в Латвии просто не купить без рецепта — например, корвалол. Оказывается, это всё можно легко перевозить через границу, просто показав чек на сумму не превышающую 300 евро. Единственный раздражающий фактор, по признанию людей, это граница. Если очереди нет, то можно за четыре часа обернуться, а бывает — как сегодня — всё затягивается. Случалось, и сутки стояли.

Ещё одну соотечественницу я встретил возле магазина «МАГНИТ КОСМЕТИК», интересуюсь, что она купила. Девушка немного растерялась, но ответила:

— Обычно захожу в продуктовый магазин, покупаю яйца, детское питание.

— А в Латвии не продают детское питание?

— Продают, но выбор не такой большой, плюс мне нравятся мясные консервы, цены устраивают, дешевле в два раза, соки детские нравятся, большой выбор.

— Я смотрю, вы из магазина косметики вышли. В России косметика лучше или что-то особенное продают?

— Нравятся цены и качество. Нравятся товар, выбор.

Я, конечно, тоже прогулялся по рынку и магазинам Себежа. Ассортимент на базаре удивляет. Первое, что бросается в глаза — это копчёные угри прямо у входа, а дальше — лавки со специями, сухофруктами, орешками, овощные ряды, сласти, мясной павильон… более 150 торговых точек. Половина торговцев из Белоруссии. Привозят одежду, промтовары. В Латгалии такого выбора, конечно, нет. Чтобы купить того же угря, придётся ехать на рижский центральный рынок. В магазинах полный набор продуктов. Мясо пяти видов свинина, говядина, курица, индюшатина и баранина. Теперь я понимаю, что имели в виду мои респонденты говоря, что здесь выбор лучше. Ведь в магазинах например Лудзы ни говядины, ни баранины нет. Жаль только, что всё это провезти через границу нельзя. В связи с распространением африканской чумы, провоз мясных и молочных продуктов запрещён.

А что же в таком случае можно, и в каком количестве? Из акцизных товаров — раз в неделю: полный стандартный бак топлива плюс 10 литровая канистра. Две пачки сигарет. Литр крепкого алкоголя, два литра некрепкого алкоголя, 16 литров пива. Из продуктов: яйца, рыба, мучные изделия, мёд, соки, лимонады и прочее.

Вот именно с этим набором латвийцы возвращаются домой из поездок в Россию. В день за покупками только через один погранпереход проезжает около 200 машин, 30-40 пешеходов.