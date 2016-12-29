ВЛ-ТБ/ДННЛ против Ушакова: «нет» Новому году по московскому времени!

 

Фото: LETA

Депутат Рижской думы от национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Юргис Клотиньш в письме призвал мэра Риги Нила Ушакова, вице-мэра Андриса Америкса и ООО «Ригас нами» потребовать изменения новогодней программы на «Золотом балу» в Доме Черноголовых, исключив из нее празднование Нового года по московскому времени.

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В письме говорится, что устроитель мероприятия «Sweet Events» на своем сайте сообщает, что в программу «Золотого бала» входит встреча Нового года по российскому, латвийскому и европейскому времени.

Клотиньш подчеркивает, что в Риге, столице Латвии, повседневная жизнь и праздники протекают по латвийскому времени. Дом Черноголовых - один из символов Риги, которым управляет предприятие с капиталом Рижской думы «Ригас нами», а держателем долей капитала является председатель Рижской думы. И на мероприятиях частных компаний, если они проходят на объектах Рижской думы и ее предприятий, нужно уважать ценности Риги и ее ответственность перед государственными ценностями.

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В Доме Черноголовых допустима встреча Нового года по европейскому времени, так как Латвия является членов ЕС, но встреча Нового года по российскому времени противоречит задаче Риги - защищать государственные ценности, к которым относится и жизнь по местному времени, считает депутат.

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