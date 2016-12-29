В Риге начинают образовываться предпраздничные пробки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В предпоследний день перед Новым годом в Риге уже с 16 часов начали образовываться пробки.

Самая сложная ситуация с транспортными заторами в центре города, а так же у крупных торговых центров.

Больше всего времени водителям требуется для пересечения через Даугаву по Вантовому мосту. На Островном и Южном мостах ситуация удовлетворительная.

По причине пробок может опаздывать общественный транспорт.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.

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