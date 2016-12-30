Дед Мороз существует: наука может это и доказать, и вычислить!

Большой знаток компьютерных наук профессор Андрис Амбайнис стал человеком Европы в Латвии
 

Большой знаток компьютерных наук профессор Андрис Амбайнис стал человеком Европы в Латвии. Фото: Зане Битере/ LETA

В предновогодние дни серьезные люди решили положить конец глупым спорам - существует ли Дед Мороз на самом деле?.. Не существует ли... И в каком возрасте детям пора переставать в него верить... Дед Мороз - он же Рождественский Дед или Салавецитис - действительно существует, что с научной точки зрения обосновали в Латвийском университете. Один из участников эксперимента стал профессор факультета компьютерных наук ЛУ Андрис Амбайнис, только что названный в 2016 году в Латвии человеком Европы.

Роли новогодних волшебников в Латвийском университете поочередно примеряли многие уважаемые люди. Ректор Индрикис Муйжниекс доказывал факт существования Деда Мороза ... экспериментальным путем. Ну, разве что самую малость призвав на помощь также и магию - но в праздники это можно. А профессор Амбайтис представил чисто теоретический расчет - маршрута передвижений Деда Мороза и вероятности того, что все получит именно те подарки, о которых мечтает...

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Дед Мороз - существует! Доказательства - на сайте Латвийского университета

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Все рассуждения ученых мужей - в видеозаписи - имеются на сайте университета. И записаны были эти праздничные лекции прежде, чем стало известно о присуждении Андрису Амбайнису еще и звания «Человека Европы в Латвии - 2016».

Титул этот присваивается ежегодно - народным голосованием - людям, работа которых достойно несет имя Латвии в мире и вдохновляет других. Вот уж действительно, пример профессора Амбайниса вдохновляет!

Ученые многих стран мира работают сейчас над созданием квантового компьютера, создание которого - задача ближайшего будущего. Грандиозность и сложность этого неспециалисту представить трудно, но говорят, что создание супер-компьютера стало одним из главным запросов к науке ХХ1 века, ведь объемы данных стремительно возрастают.

Андрис Амбайнис, которому сейчас сорок с небольшим, порой шутит, что такой компьютер будет создан прежде, чем он выйдет на пенсию.

Наш Андрис Амбайнис один из ведущих специалистов мира по теоретическим исследованиям в этой области. Несколько лет назад именно он стал первым ученым в Балтии, кому был присвоен крупный грант Еврокомиссии - 1,36 млн. евро для продолжения ранее начатой работы его команды.

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Это о нем, мы говорили летом с ректором Латвийского университета Индриксом Муйжниексом, обсуждая в интервью русскому TVNET непростую проблему, связанную с массовым отъездом талантливой молодежи из Латвии.

Так ли плохо, спросила я тогда у ректора в интервью, что наша молодежь - уезжает?.. И господин Муйжниекс сказал:

- Это неоднозначный вопрос. С одной стороны, хорошо, что человек получает образование хорошего качества и может быть с ним востребован в любой стране мира — для самого человека хорошо.

Другое вопрос - хватит ли политической мудрости, достаточно ли мудрым окажется наше правительство, чтобы понять, как у себя в стране удержать умных, талантливых и образованных людей.

И при этом не допускать своего рода инцеста — когда удерживают только своих, не привлекая ученых и специалистов из других стран это тоже опасно. Есть много перспективных, многообещающих направлений.

И мы - университет - приложили много усилий к тому, чтобы заполучить к себе людей, уже поработавших в крупных научных центрах мира.

Ведь если они имеют и опыт, и авторитет в научном мире, то вернувшись, могут стать ядром коллектива и целого направления исследований, объединив вокруг себя тех, кто способен развивать перспективные направления. Такие примеры у нас есть.

… В летней публикации мы на этом поставили точку. В разговоре же с ректором дальше речь шла как раз о таких примерах.

В числе первых он назвал имя Андриса Амбайниса, поработавшего в университетах США и Канады, в Беркли и Принстоне, получившего там уникальный опыт и сделавшего себе имя в научном мире, а затем - около десяти лет назад - вернувшегося в Латвию.

Вернуть-то людей не так уж и сложно, говорил тогда ректор, но прежде нужно подумать, сможем ли мы предложить им достойные задачи и возможность работать? И чем смогут заниматься на родине люди, уже известные в научном мире и способные работающие с серьезными задачами.

Искусственный интеллект и его возможности обсуждают специалисты. Андрис Амбайнис - крайний справаИскусственный интеллект и его возможности обсуждают специалисты. Андрис Амбайнис - крайний справа. Фото: Эвия Трифанова/LETA

В этом смысле возвращение Андриса Амбайниса - история успеха. Как для него самого, так и для университета. Ведь в своей ALMA MATER профессор факультета компьютерных наук стал ядром целого направления, вдохновителем и руководителем коллектива молодых ученых, разрабатывающих математические основы задач, связанных с созданием квантового компьютера, искусственным интеллектом, технологиями машинного перевода.


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