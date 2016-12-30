Вывеска главного бюро банка Citadele в Риге
 

Вывеска главного бюро банка Citadele в Риге. Фото: Ieva Lūka / LETA

Банк Citadele, судя по всему, первым из латвийских банков, выпустил версию интернет-банка для мобильных телефонов, в которой используется латгальский язык.

Аппликация содержит полноценный перевод на латгальский язык, чтобы, как отметили в банке, сделать использование мобильного приложения еще более удобным. «Хотим быть ближе и воодушевлять жителей востока Латвии. Поэтому хотим помочь нашим клиентам, говорящим на латгальском языке, помочь сохранить свою идентичность - вне зависимости от того, где они живут - в Риге, Лондоне или где-либо еще», - прокомментировал председатель правления банка Citadele Гунтис Белявскис.

С помощью аппликации в мобильном телефоне можно посмотреть остаток счета, оплатить счета, перечислить деньги, проверить курсы валют, провести еще ряд операций. С виртуальным кодовым калькулятором MobileSCAN подключиться к интернет-банку очень легко - подключение происходит с использованием пин-когда, известного только пользователю.

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