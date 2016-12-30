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Новогодняя ночь обещает быть рекордно теплой и ветренной, но уже со 2 января в Латвии пойдет снег и установится погода, характерная для зимы, прогнозирует Global Forecast System. Аналогичный прогноз дают и латвийские синоптики, не исключая при этом вероятности, что морозная погода продержится всего несколько дней, а затем циклон с Атлантики принесет очередную оттепель.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 30 декабря, в Елгаве ожидается пасмурная погода. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/сек. Воздух прогреется до +4//+5 градусов. Кратковременные дожди в этот день синоптики обещают преимущественно на северо-востоке страны и в Риге.

В ночь на субботу температура воздуха останется на уровне дневной, но западный ветер усилится до 10-12 м/сек. Последний день уходящего года, согласно нынешним прогнозам, будет хмурым, ветренным, местами дождливым, но теплым. Скорость ветра в центральных районах страны составит 10-13 м/сек, на побережье Курземе - до 17 м/сек. Воздух прогреется до +6 градусов. Ветреная, дождливая, но рекордно теплая погода продержится всю новогоднюю ночь.

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Первый день нового года на всей территории Латвии тоже обещает быть пасмурным и дождливым, но ветер постепенно ослабеет. Ночью ветер сменит направление на северо-западное, столбик термометра опустится до +3..0 градусов, и дождь постепенно перейдет в мокрый снег. К утру 2 января похолодает до -2..0 градусов. Днем местами, в том числе и в Земгале, пройдет небольшой снег. К ночи небо прояснится, и на всей территории страны ожидается минусовая температура воздуха: в Риге похолодает до минус 4 градусов, в северо-восточных районах страны - до минус 8 градусов.

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Морозная погода будет держаться и днем 3 января, местами возможен снег, а в ночь на 4 января в Курземе и Земгале будет дуть порывистый северный ветер, подморозит до -6 градусов, а в Видземе и Латгалии - до -13 градусов. К вечеру среды и в ночь на четверг в Риге возможны морозы до -16 градусов, а на северо-востоке страны - до -17-20 градусов. Но мороз, скорее всего, у нас долго не загостится.

С большой долей вероятности синоптики прогнозируют уже к концу следующей недели усиление ветра с Атлантики, который принесет метели с резким переходом в очередную оттепель.


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