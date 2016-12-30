Разочарованные латвийские реэмигранты готовы покинуть страну вновь

30% вернувшихся в Латвию реэмигрантов ждало разочарование – об этом говорят данные опроса Исследовательского центра диаспоры и миграции Латвийского университета.
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В опросе приняли участие более 3000 реэмигрантов, а такая исследовательская работа о жизни после возвращения в Латвию была проделана впервые. Полные результаты будут оглашены в январе, но известная на данный момент информация говорит, что третья часть вернувшихся готова снова уехать из страны.
Реэмигранты часто не способны найти в Латвии подходящую работу с желаемой зарплатой, чувствуя неблагоприятное отношение работодателей, опасаясь зарплаты в конвертах, переживая проблемы с поиском жилья, интеграцией детей в школе и других обстоятельств.
«У Многих за границей остались контакты, связи, и большинство людей эти связи пытаются сохранить. Им ничего не мешает в один момент собрать сумки и уехать снова», поясняет директор Исследовательского центра диаспоры и миграции Латвийского университета Инта Миерина.
По возвращению в Латвию реэмигранты пытаются найти работу, на которой смогут зарабатывать хотя бы 1000 евро после уплаты налогов,
чтобы сохранить эквивалентную сумму дохода за рубежом. Тем не менее у большей части сделать это так и не получается.
«Мы видим то, что многие испытываю финансовые трудности в Латвии. Видимо, это связано с тем, что люди привыкают к другому уровню жизни», считает Миерина.
Негативные последствия ощущают и те, у кого в Латвии была хорошая работа по специальности, а за границей приходилось работать на мало квалитативных работах.
Приезжающие так же отмечают, что им сложно привыкнуть к другой культуре труда. Они привыкли к новым моделям работы, к другим видам работы, но здесь сталкиваются с сопротивлением - здесь все происходит иначе.
Данные показывают, что 20% реэмигрантов думают о своем предприятии, так как жизнь за границей придала им смелости. В опросе принял участие и владелец «Edurio» Эрнест Енавс, который после учебы и работы в Лондоне и Манчестере, основал в Латвии быстро развивающееся информационно-технологическое предприятие.
«Люди, которые возвращаются с разных краев земли, улучшают нашу возможность понять, как думают клиенты в Америке, Канаде или еще где-нибудь» прокомментировал предприниматель.
«Около половины моей команды провели время за границей. На мой взгляд, это дает уникальный опыт и мировоззрение. Это позволяет моим работникам думать более глобально».
Тем не менее такие знание на потенциальном рынке труда Латвии не учитывают. Эксперт портала «CV-Online» Каспар Котан рассказывает –
находясь в поисках работников, многие работодатели специально не рассматривают кандидатов среди реэмигрантов.
«Не важно в какой стране и сколько ты прожил. Конечно, учитываются такие моменты, как, например, знание иностранного языка или работа в мульти культурной среде, но это все лишь плюсики, а в первую очередь – это компетенция, что человек может дать потенциальному работодателю», рассказывает Котан.Еще по этой теме