Какие изменения в социальной сфере ждут латвийцев в 2017 году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Реализуя государственную социальную политику занятости, социальную защиту, защиту прав детей и семейные дела, а также людей с ограниченными возможностями в ключе равных возможностей, Министерство благосостояния (LM) сообщило о ряде существенных изменений, которые вступят в силу в 2017 году.

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С 1 января 2017 года минимальная заработная плата в пределах нормальных рабочих часов будет 380 евро.

В 2017 планируется перерасчет пенсий (пенсии по старости и по случаю потери кормильца, а также выданные пенсии в соответствии с Нормой «О сроке службы пенсий"), предоставленных или пересчитанных в 2011 году. При перерасчете пенсий оплата увеличится у тех людей, которые начали получать пенсии в период экономического кризиса, применяя отрицательные показатели пенсионного капитала. Пенсионный перерасчет будет происходить автоматически, и пожилым людям в дополнении ничего не надо предпринимать. Пересмотренный размер пенсии будет определяться с 1 января 2017 года и за период с 1 января 2017 будет оплачен до июня 2017 года.

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Пособие по болезни выплачивается лицам, у которых нетрудоспособность появилась в период занятости.

После прекращения трудовых отношений, есть право получить статус безработного, регистрируясь в Государственном агентстве занятости, а также получить пособие по безработице.

Продлен квалификационный период для получения пособия по безработице - выплаты по социальному страхованию на случай безработицы должны осуществляться не менее 12 месяцев в течение последних 16 месяцев (в настоящее время 9 месяцев в период 12 месяцев), до получения статуса безработного. Персоне, которая приобретет статус безработного до 31 марта 2017 года, право на получение пособия по безработице определяется в соответствии с существующим нормативно-правовым регулированием, которое действует до конца этого года. Таким образом, чтобы эти люди могли претендовать на получение пособия по безработице, их социальные взносы должны были осуществляться в течение не менее 9 в период 12 месяцев.

Право на родительское пособие будет даже тогда, если трудовые отношения были во время декретного отпуска, но закончились в этот период.

Государственное семейное пособие для четвертого и последующих детей будет 50,07 евро в месяц вместо нынешних 34.14 евро (в 4,4 раза выше, чем для первого ребенка в семье). Для того, чтобы Государственное агентство социального страхования внесли необходимые изменения в информационные системы, предусмотрен переходный период. Агентство осуществит перерасчет с 1-го января 2017 года и выплатит разницу не позднее 1 мая 2017.

Государственные социальные пособия (государственные семейные пособия, родительские пособия, государственные пособия по социальному обеспечению и т.д.) можно запросить в течение 6 месяцев (ранее 12 месяцев).

Взносы социального страхования для родителей и получателей пособия по пенсионному страхованию, страхованию по безработице, страхование на случай инвалидности будут осуществляться от 171 евро (в настоящее время от 142,29 евро). В свою очередь, в период перед усыновлением ребенка необходимо делать взносы на социальное обеспечение и страхование и на случай инвалидности (в настоящее время в стаж страхования по инвалидности это время не учитывается), и эти взносы будут осуществляться в размере от 171 евро (на данный момент - от 71.14 евро).

Государственное пособие по социальному обеспечению (в настоящее время - 64.03 евро, человеку с ограниченными возможностями с детства - 106.72 евро) предоставляется лицу, не имеющему права на государственную пенсию, не имеющего работу и не достигшего пенсионного возраста (ранее – предоставлялось пособие, если человек на 5 лет превысил пенсионный возраст для получения пенсии).

Один из приемных родителей, которые приняли на одну семью на иждивение ребенка в возрасте до трех лет, предоставляется 10 календарных дней отпуска и будет выплачено 80% от средней страховой зарплаты, и за это время производились взносы согласно закону социального страхования и нормативным актам.

Родительское пособие по уходу за ребенком, взносы на социальное страхование на пенсионное страхование, страхование по безработице и страхование на случай инвалидности будет от 171 евро (до сих пор от 142.29 евро).

Улучшены условия для родительского пособия - с 1 января 2017 года, право на родительское пособие будет, даже если трудовые отношения были во время декрета, но закончены в течение этого периода (на сегодняшний день, для права получения родительского пособия, важно числиться на работе в момент подачи заявки на пособие).

Пособие для опекуна ребенка в возрасте до шести лет будет 95 евро на содержание, от 7 до 18 лет - 114 евро (до сих пор 45,53 евро). VSAA с 1 января 2017 года пересчитает размер пособия и разница будет выплачена до 1 июля 2017 года (переходный период необходим для изменения в информационных системах VSAA).

Пособие на обеспечение усыновленного ребенка составит 171 евро (до сих пор 49,80 евро), также будут осуществляться взносы социального обеспечения за период, в котором ребенок находится на попечении усыновителя. VSAA с 1 января 2017 года пересчитает компенсации, а разница будет выплачена до 1 апреля 2017 (переходный период необходим для изменений в информационных системах VSAA).

С 1 апреля 2017 г.: увеличиться пособие для детей по потере кормильца, государственное пособие социального обеспечения и минимальная сумма компенсации за потерю. Для детей в возрасте до 6 лет минимальная сумма будет 92,5 евро (ребенка-инвалида с детства - 106.72 евро), после 7 лет - 111 евро.

VSAA пересчитает размер пособия и выплатит разницу с 1 апреля и не позднее 30 сентября 2017 года (переходный период необходим для изменений в информационных системах VSAA).

С 1 октября 2017 г.: Индексация пенсий будет применяться 50% (а не 25%) от страховой выплаты реального процента увеличения.

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